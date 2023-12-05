https://ria.ru/20231205/natsproekt-1913892091.html

Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов

Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2023

Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов

Правительство РФ доложит президенту к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам итоги работы по реализации нацпроектов, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:03

2023-12-05T15:03

2023-12-05T15:23

россия

михаил мишустин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ доложит президенту к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам итоги работы по реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня главная задача - рассмотреть ключевые направления наших среднесрочных действий, подвести предварительные итоги за прошедшие пять лет, чтобы доложить главе государства в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал он на совещании о реализации нацпроектов. По его словам, реализация национальных проектов находится на особом контроле правительства, а средний уровень достижения задач близок к 100%. "Положительные изменения затронули практически все сферы, ускорили социально-экономическое развитие регионов и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП, он увеличивается, несмотря на текущие вызовы. Все, что запланировано, выполняется", - добавил премьер.

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россия, михаил мишустин, нацпроекты