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Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов
Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2023
Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов
Правительство РФ доложит президенту к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам итоги работы по реализации нацпроектов, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:03
2023-12-05T15:03
2023-12-05T15:23
россия
михаил мишустин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ доложит президенту к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам итоги работы по реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня главная задача - рассмотреть ключевые направления наших среднесрочных действий, подвести предварительные итоги за прошедшие пять лет, чтобы доложить главе государства в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал он на совещании о реализации нацпроектов. По его словам, реализация национальных проектов находится на особом контроле правительства, а средний уровень достижения задач близок к 100%. "Положительные изменения затронули практически все сферы, ускорили социально-экономическое развитие регионов и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП, он увеличивается, несмотря на текущие вызовы. Все, что запланировано, выполняется", - добавил премьер.
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россия, михаил мишустин, нацпроекты
Россия, Михаил Мишустин, Нацпроекты
Правительство доложит Путину о работе по реализации нацпроектов
Мишустин: правительство доложит президенту о работе по реализации нацпроектов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ доложит президенту к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам итоги работы по реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня главная задача - рассмотреть ключевые направления наших среднесрочных действий, подвести предварительные итоги за прошедшие пять лет, чтобы доложить главе государства в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал он на совещании о реализации нацпроектов.
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По его словам, реализация национальных проектов находится на особом контроле правительства, а средний уровень достижения задач близок к 100%.
"Положительные изменения затронули практически все сферы, ускорили социально-экономическое развитие регионов и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП, он увеличивается, несмотря на текущие вызовы. Все, что запланировано, выполняется", - добавил премьер.
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