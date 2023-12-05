https://ria.ru/20231205/nasosy-1913784022.html

WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС - РИА Новости, 05.12.2023

WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

Израиль установил большие насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа, пишет The Wall Street Journal со... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T04:15

2023-12-05T04:15

2023-12-05T09:47

израиль

средиземное море

джо байден

ашраф аль-кидра

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Израиль установил большие насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников."Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа", — говорится в статье.По данным газеты, систему из пяти насосов установили недалеко от лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере анклава. Она способна за несколько недель затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря. Издание отметило, что скорость работы насосов позволит палестинцам вывести из тоннелей заложников, если их там держат.Тем не менее власти Израиля пока не утвердили их применение, как и не отказались от плана, сообщили источники. В частности, неизвестно, насколько обширна сеть подземных коммуникаций ХАМАС, что в них находится и как морская вода отразится на почве и грунтовых водах в секторе Газа. От последнего сильно зависит население анклава, по большей части лишенное доступа к пресной воде.По словам бывших американских чиновников, знакомых с планом, подобный вариант действий обсуждали представители США и Израиля. Если его примут, администрация президента Джо Байдена окажется в сложном положении и рискует навлечь на себя осуждение со стороны мировой общественности. В то же время этот план рассматривают как один из немногих эффективных способов быстро вывести из строя сеть тоннелей, протяженность которых может достигать почти 500 километров.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231203/gaza-1913476494.html

https://ria.ru/20231205/gaza-1913774989.html

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израиль, средиземное море, джо байден, ашраф аль-кидра, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сша