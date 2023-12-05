https://ria.ru/20231205/naki-1913873771.html

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.12.2023

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:12

2023-12-05T14:12

2023-12-05T14:12

происшествия

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Наки М.С.* признан виновным по ч.4 ст.19.34 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Кроме того, 8 декабря в отношении Наки* суд рассмотрит еще один протокол, составленный из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. По части 2 статьи 19.34 КоАП РФ блогеру может грозить штраф до 50 тысяч. Минюст внес блогера в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. 29 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии. По версии следствия, он и еще один блогер Руслан Карпук* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск.* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html

https://ria.ru/20231201/inoagenty-1913134990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, генеральная прокуратура рф, россия