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Путин наградил троих кузбассовцев - РИА Новости, 05.12.2023
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08:36 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/nagrada-1913796817.html
Путин наградил троих кузбассовцев
Путин наградил троих кузбассовцев - РИА Новости, 05.12.2023
Путин наградил троих кузбассовцев
Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:36
2023-12-05T08:36
кемеровская область
владимир машков
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. "Народный артист России, почетный гражданин города Новокузнецка и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность", - говорится в сообщении. Уточняется, что 27 ноября Машкову исполнилось 60 лет, а 4 декабря он был избран председателем Союза театральных деятелей России. "Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала "Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий" Евгений Счастливцев. Также отмечена многолетняя добросовестная работа кузбассовца Александра Ремесника: ему присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации", - говорится в документе. "Кузбасс гордится вами! Президент страны отметил заслуги наших земляков в разных отраслях, и такая высокая оценка подтверждает профессионализм кузбассовцев. Наш регион остается опорным для всей России, вместе мы добьемся новых побед в науке, творчестве и на производстве", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
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кемеровская область, владимир машков, сергей цивилев
Кемеровская область, Владимир Машков, Сергей Цивилев

Путин наградил троих кузбассовцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
"Народный артист России, почетный гражданин города Новокузнецка и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 27 ноября Машкову исполнилось 60 лет, а 4 декабря он был избран председателем Союза театральных деятелей России.
"Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала "Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий" Евгений Счастливцев. Также отмечена многолетняя добросовестная работа кузбассовца Александра Ремесника: ему присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации", - говорится в документе.
"Кузбасс гордится вами! Президент страны отметил заслуги наших земляков в разных отраслях, и такая высокая оценка подтверждает профессионализм кузбассовцев. Наш регион остается опорным для всей России, вместе мы добьемся новых побед в науке, творчестве и на производстве", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В Кузбассе пройдут 300 мероприятий во время музейной патриотической недели
3 декабря, 16:25
 
Кемеровская областьВладимир МашковСергей Цивилев
 
 
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