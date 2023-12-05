https://ria.ru/20231205/nagrada-1913796817.html

Путин наградил троих кузбассовцев

Путин наградил троих кузбассовцев - РИА Новости, 05.12.2023

Путин наградил троих кузбассовцев

Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:36

2023-12-05T08:36

2023-12-05T08:36

кемеровская область

владимир машков

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. "Народный артист России, почетный гражданин города Новокузнецка и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность", - говорится в сообщении. Уточняется, что 27 ноября Машкову исполнилось 60 лет, а 4 декабря он был избран председателем Союза театральных деятелей России. "Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала "Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий" Евгений Счастливцев. Также отмечена многолетняя добросовестная работа кузбассовца Александра Ремесника: ему присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации", - говорится в документе. "Кузбасс гордится вами! Президент страны отметил заслуги наших земляков в разных отраслях, и такая высокая оценка подтверждает профессионализм кузбассовцев. Наш регион остается опорным для всей России, вместе мы добьемся новых побед в науке, творчестве и на производстве", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

https://ria.ru/20231203/meropriyatiya-1913467515.html

кемеровская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, владимир машков, сергей цивилев