https://ria.ru/20231205/nagrada-1913796817.html
Путин наградил троих кузбассовцев
Путин наградил троих кузбассовцев - РИА Новости, 05.12.2023
Путин наградил троих кузбассовцев
Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:36
2023-12-05T08:36
2023-12-05T08:36
кемеровская область
владимир машков
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. "Народный артист России, почетный гражданин города Новокузнецка и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность", - говорится в сообщении. Уточняется, что 27 ноября Машкову исполнилось 60 лет, а 4 декабря он был избран председателем Союза театральных деятелей России. "Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала "Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий" Евгений Счастливцев. Также отмечена многолетняя добросовестная работа кузбассовца Александра Ремесника: ему присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации", - говорится в документе. "Кузбасс гордится вами! Президент страны отметил заслуги наших земляков в разных отраслях, и такая высокая оценка подтверждает профессионализм кузбассовцев. Наш регион остается опорным для всей России, вместе мы добьемся новых побед в науке, творчестве и на производстве", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20231203/meropriyatiya-1913467515.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, владимир машков, сергей цивилев
Кемеровская область, Владимир Машков, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил троих кузбассовцев, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
"Народный артист России, почетный гражданин города Новокузнецка
и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 27 ноября Машкову исполнилось 60 лет, а 4 декабря он был избран председателем Союза театральных деятелей России.
"Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала "Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий" Евгений Счастливцев. Также отмечена многолетняя добросовестная работа кузбассовца Александра Ремесника: ему присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации", - говорится в документе.
"Кузбасс гордится вами! Президент страны отметил заслуги наших земляков в разных отраслях, и такая высокая оценка подтверждает профессионализм кузбассовцев. Наш регион остается опорным для всей России, вместе мы добьемся новых побед в науке, творчестве и на производстве", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
В Кузбассе пройдут 300 мероприятий во время музейной патриотической недели