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Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности - РИА Новости, 05.12.2023
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09:20 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/myanma-1913801229.html
Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности
Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности - РИА Новости, 05.12.2023
Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности
Секретарь Совбеза РФ России Николай Патрушев прибыл в Мьянму для проведения двусторонних консультаций по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:20
2023-12-05T09:20
николай патрушев
мьянма
совет безопасности рф
россия
нейпьидо
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ России Николай Патрушев прибыл в Мьянму для проведения двусторонних консультаций по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. "Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Республику Союз Мьянма для проведения в Нейпьидо российско-мьянманских консультаций по безопасности", - говорится в сообщении. Россия и Мьянма на разных уровнях обсуждают вопросы безопасности. В мае нынешнего года на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности Патрушев обсудил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с советником по национальной безопасности, министром по делам безопасности союзного правительства Мьянмы Яром Пье.
https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html
мьянма
россия
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николай патрушев, мьянма, совет безопасности рф, россия, нейпьидо
Николай Патрушев, Мьянма, Совет Безопасности РФ, Россия, Нейпьидо
Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности

Патрушев прибыл в Нейпьидо для проведения консультаций по безопасности с Мьянмой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ России Николай Патрушев прибыл в Мьянму для проведения двусторонних консультаций по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Республику Союз Мьянма для проведения в Нейпьидо российско-мьянманских консультаций по безопасности", - говорится в сообщении.
Россия и Мьянма на разных уровнях обсуждают вопросы безопасности.
В мае нынешнего года на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности Патрушев обсудил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с советником по национальной безопасности, министром по делам безопасности союзного правительства Мьянмы Яром Пье.
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