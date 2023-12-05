https://ria.ru/20231205/myanma-1913801229.html

Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности

Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности - РИА Новости, 05.12.2023

Патрушев прибыл в Мьянму для консультаций по безопасности

Секретарь Совбеза РФ России Николай Патрушев прибыл в Мьянму для проведения двусторонних консультаций по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:20

2023-12-05T09:20

2023-12-05T09:20

николай патрушев

мьянма

совет безопасности рф

россия

нейпьидо

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ России Николай Патрушев прибыл в Мьянму для проведения двусторонних консультаций по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. "Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Республику Союз Мьянма для проведения в Нейпьидо российско-мьянманских консультаций по безопасности", - говорится в сообщении. Россия и Мьянма на разных уровнях обсуждают вопросы безопасности. В мае нынешнего года на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности Патрушев обсудил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с советником по национальной безопасности, министром по делам безопасности союзного правительства Мьянмы Яром Пье.

https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html

мьянма

россия

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, мьянма, совет безопасности рф, россия, нейпьидо