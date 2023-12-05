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СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией - РИА Новости, 05.12.2023
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18:48 05.12.2023 (обновлено: 19:50 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/motorsich-1913967692.html
СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией
СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией
Украинский производитель двигателей "Мотор Сич" не может найти на Западе замену контрактам с Россией и Китаем, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:48
2023-12-05T19:50
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технологии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинский производитель двигателей "Мотор Сич" не может найти на Западе замену контрактам с Россией и Китаем, сообщило агентство Reuters. &quot;Компания &quot;Мотор Сич&quot; пока мало чем может похвастаться в вопросе привлечения потенциальных партнеров на Западе, &lt;...&gt; в то время как она ищет новое направление развития после утраты своего крупнейшего клиента — России и блокирования связей с Китаем&quot;, — говорится в материале.Отмечается, что сдерживающими факторами выступают проблемы с коррупцией в компании и продолжающийся вооруженный конфликт. По словам гендиректора Алексея Никифорова, "Мотор Сич" пытается "развернуться на Запад", но пока не добилась успеха в налаживании связей с такими оборонными предприятиями, как Lockheed Martin и Raytheon. Представители компаний из американского оборонного сектора, с которыми пообщались журналисты, заявляют, что партнерство с "Мотор Сич" теоретически возможно. Они добавляют, что требуется время, чтобы доказать Западу способность украинских партнеров вести бизнес в соответствии с американскими и европейскими нормами.В ноябре 2022 года украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать некоторые предприятия, в том числе "Мотор Сич". В числе акционеров компании — китайская Beijing Skyrizon. Представитель инвесторов Ван Цзин заявил, что китайские акционеры выступают против насильственной национализации активов и не откажутся от законной борьбы за свои права.За год до этого китайская компания сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге компенсации убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки".
https://ria.ru/20231130/arest-1913018098.html
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Украина, Мотор Сич, Россия, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией

Reuters: "Мотор Сич" не может найти замену контрактам из России и КНР на Западе

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкДвигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Двигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинский производитель двигателей "Мотор Сич" не может найти на Западе замену контрактам с Россией и Китаем, сообщило агентство Reuters.
«

"Компания "Мотор Сич" пока мало чем может похвастаться в вопросе привлечения потенциальных партнеров на Западе, <...> в то время как она ищет новое направление развития после утраты своего крупнейшего клиента — России и блокирования связей с Китаем", — говорится в материале.

Отмечается, что сдерживающими факторами выступают проблемы с коррупцией в компании и продолжающийся вооруженный конфликт.
По словам гендиректора Алексея Никифорова, "Мотор Сич" пытается "развернуться на Запад", но пока не добилась успеха в налаживании связей с такими оборонными предприятиями, как Lockheed Martin и Raytheon.
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Представители компаний из американского оборонного сектора, с которыми пообщались журналисты, заявляют, что партнерство с "Мотор Сич" теоретически возможно. Они добавляют, что требуется время, чтобы доказать Западу способность украинских партнеров вести бизнес в соответствии с американскими и европейскими нормами.
В ноябре 2022 года украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать некоторые предприятия, в том числе "Мотор Сич". В числе акционеров компании — китайская Beijing Skyrizon. Представитель инвесторов Ван Цзин заявил, что китайские акционеры выступают против насильственной национализации активов и не откажутся от законной борьбы за свои права.
За год до этого китайская компания сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге компенсации убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки".
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