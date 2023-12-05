https://ria.ru/20231205/motorsich-1913967692.html

СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией

СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией

Украинский производитель двигателей "Мотор Сич" не может найти на Западе замену контрактам с Россией и Китаем, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:48

2023-12-05T18:48

2023-12-05T19:50

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинский производитель двигателей "Мотор Сич" не может найти на Западе замену контрактам с Россией и Китаем, сообщило агентство Reuters. "Компания "Мотор Сич" пока мало чем может похвастаться в вопросе привлечения потенциальных партнеров на Западе, <...> в то время как она ищет новое направление развития после утраты своего крупнейшего клиента — России и блокирования связей с Китаем", — говорится в материале.Отмечается, что сдерживающими факторами выступают проблемы с коррупцией в компании и продолжающийся вооруженный конфликт. По словам гендиректора Алексея Никифорова, "Мотор Сич" пытается "развернуться на Запад", но пока не добилась успеха в налаживании связей с такими оборонными предприятиями, как Lockheed Martin и Raytheon. Представители компаний из американского оборонного сектора, с которыми пообщались журналисты, заявляют, что партнерство с "Мотор Сич" теоретически возможно. Они добавляют, что требуется время, чтобы доказать Западу способность украинских партнеров вести бизнес в соответствии с американскими и европейскими нормами.В ноябре 2022 года украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать некоторые предприятия, в том числе "Мотор Сич". В числе акционеров компании — китайская Beijing Skyrizon. Представитель инвесторов Ван Цзин заявил, что китайские акционеры выступают против насильственной национализации активов и не откажутся от законной борьбы за свои права.За год до этого китайская компания сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге компенсации убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки".

https://ria.ru/20231130/arest-1913018098.html

https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, в мире, украина, мотор сич, россия, китай, ситуация в днр и лнр