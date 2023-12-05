https://ria.ru/20231205/moskva-1913817165.html

Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра

Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра - РИА Новости, 05.12.2023

Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра

Заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев рассказал о работах по устройству металлоконструкций навершия башни Национального космического центра... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:47

2023-12-05T10:47

2023-12-05T10:47

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев рассказал о работах по устройству металлоконструкций навершия башни Национального космического центра (НКЦ). "В настоящее время продолжается возведение навершия и шпиля 288-метровой башни Национального космического центра. Ведется устройство монолитных конструкций навершия – выполнено восемь из десяти уровней, строители приступили к монтажу металлоконструкций. Всего в рамках работ планируется смонтировать порядка 98 тонн металла. Вместе с этим продолжаются монолитные работы по устройству самого шпиля", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что главную высотку НКЦ увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым отдельно возвышающимся шпилем. Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

https://ria.ru/20231205/metro-1913810655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы