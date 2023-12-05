https://ria.ru/20231205/moskalkova-1913904739.html
Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу
Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу - РИА Новости, 05.12.2023
Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу
Омбудсмен России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации, сообщила сама уполномоченная по правам человека в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:35
2023-12-05T15:35
2023-12-05T16:38
здоровье - общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Омбудсмен России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации, сообщила сама уполномоченная по правам человека в своем Telegram-канале."Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации", — написала она.Москалькова выразила благодарность всем, кто волнуется за ее здоровье. Ранее СМИ сообщали, что омбудсмену предстоит плановая операция.Летом 2021 года Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20230505/ombudsmen-1869954879.html
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здоровье - общество, татьяна москалькова
Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова
Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу
Москалькова сообщила о своей плановой госпитализации