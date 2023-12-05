https://ria.ru/20231205/moskalkova-1913904739.html

Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу

Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу - РИА Новости, 05.12.2023

Уполномоченная по правам человека Москалькова попала в больницу

Омбудсмен России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации, сообщила сама уполномоченная по правам человека в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:35

2023-12-05T15:35

2023-12-05T16:38

здоровье - общество

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Омбудсмен России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации, сообщила сама уполномоченная по правам человека в своем Telegram-канале."Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации", — написала она.Москалькова выразила благодарность всем, кто волнуется за ее здоровье. Ранее СМИ сообщали, что омбудсмену предстоит плановая операция.Летом 2021 года Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20230505/ombudsmen-1869954879.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, татьяна москалькова