https://ria.ru/20231205/monopoliya-1913920420.html

Минфин: власти не планируют вводить монополию на производство алкопродукции

Минфин: власти не планируют вводить монополию на производство алкопродукции - РИА Новости, 05.12.2023

Минфин: власти не планируют вводить монополию на производство алкопродукции

Правительство и Минфин РФ не планируют вводить монополию государства на спирт или производство алкогольной продукции, как было в СССР или Российской империи,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:19

2023-12-05T16:19

2023-12-05T16:19

экономика

россия

российская империя

алексей сазанов

ссср

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство и Минфин РФ не планируют вводить монополию государства на спирт или производство алкогольной продукции, как было в СССР или Российской империи, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы. В рамках заседания был рассмотрен и принят в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Обсуждая документ, депутаты спросили у замминистра, "не думало ли правительство" о возможном введении монополии государства на производство и продажу алкогольных напитков - ведь "со времен Киевской Руси, Московского царства, в Российской империи и Советском союзе" была монополия. "Действительно, правительство и министерство финансов не планирует вводить монополию на спирт или производство алкогольной продукции. Все ваши примеры правильные - и про Русь, и про царскую Россию, но в те времена казна пополнялась за счет прибыли, которая зарабатывалась монополией. В настоящее время, казна пополняется за счет НДС и акцизов, соответственно, потребности в создании монополии нет", - прокомментировал вопрос Сазанов. Он также затронул и другую тему. Так, по его словам, в законопроекте не определен термин "наливайка", что ставит под угрозу деятельность ресторанов, в которых люди проводят романтические вечера, воспринятых в рамках закона на одном и том же уровне, что и "наливайки". Кроме того, такая неопределенность не дает возможность устанавливать разные требования для "наливаек" и общепита. "У нас под одну гребенку - мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина, и "наливайка", которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку, вынести и продать. Мы их ставим под одну гребенку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать. Так невозможно", - сказал Сазанов, добавив, что в спальных районах такое ограничение возможно установить, но в центре "это нецелесообразно делать, там где много туристов". "Собственно говоря, предложения Минфина и правительства, я надеюсь, достаточно простые - давайте обособим "наливайки", и именно для "наливаек" будем вводить дополнительные требования и ограничения", - обратил внимание замминистра.

https://ria.ru/20231205/filmy-1913789235.html

https://ria.ru/20231127/aktsizy-1912237896.html

россия

российская империя

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экономика, россия, российская империя, алексей сазанов, ссср, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф