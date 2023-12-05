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Страна вечно синего неба. Что смотреть и пробовать в Монголии - РИА Новости, 05.12.2023
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Туризм
 
08:00 05.12.2023 (обновлено: 10:45 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/mongoliya-1913615460.html
Страна вечно синего неба. Что смотреть и пробовать в Монголии
Страна вечно синего неба. Что смотреть и пробовать в Монголии - РИА Новости, 05.12.2023
Страна вечно синего неба. Что смотреть и пробовать в Монголии
Монголия, тревел-направление года по версии путеводителя Lonely Planet, самобытна, колоритна и не похожа даже на соседние азиатские государства. В 2023 году, по РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:00
2023-12-05T10:45
туризм
монголия
улан-батор
азия
куда поехать
куда можно лететь
туризм
маршруты - туризм
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Екатерина Миронова. Монголия, тревел-направление года по версии путеводителя Lonely Planet, самобытна, колоритна и не похожа даже на соседние азиатские государства. В 2023 году, по данным Национального комитета статистики, страну посетили в два раза больше туристов и более половины из них — россияне. Виза туда не нужна. Кому до сих поклоняются местные жители, как устроена юрта изнутри, зачем пельмени макают в чай и где найти останки динозавров — в материале РИА Новости.По пути Великого ханаМонголия — словно дочь Чингисхана. Всегда в дэгэле — халате цвета дюн, полыни, рододендронов и неба да конусной шапке-юрте. Мудрая, жесткая, хладнокровная, верная принципам и традициям.Великий хан до сих пор считается национальным героем, чуть ли не святым. Темучин (так его звали) в XIII веке завоевал Азию, включая Китай, дал монголам письменность, объединил кочевые племена. Ему посвящено "Сокровенное сказание" — священная книга. Его имя носят улицы и площади, портреты украшают почти каждый дом. В 50 километрах от Улан-Батора в местности Цонжин-Болдог полководцу поставили крупнейшую в мире 40-метровую конную статую из нержавейки.А в столице он восседает у Дворца правительства, современного здания с крышей в виде монгольской шапки. "Все иностранные политики, приехавшие с официальным визитом, обязаны поклониться скульптуре Чингисхана в Улан-Баторе, иначе народ оскорбится", — отмечает путешественник Антон Колесник.Темучин и его подданные привыкли к походам по степям. Как гласит народная мудрость, "по числу пройденных перевалов жизнь ценится". И по сей день дорогу до Монголии осилит разве что кочевник со стажем. Прямые авиарейсы есть только из Иркутска, билет туда-обратно — 30 тысяч рублей. Можно доехать поездом из Улан-Удэ, но это 15 часов, а заплатить придется не менее десяти тысяч рублей в одну сторону. Многие предпочитают добираться из бурятской столицы на автобусе. В пути — около 12 часов, цена — 3500.&quot;На КПП в Сухэ-Баторе для автобусов есть выделенная полоса. Некоторые путешествуют на автомобилях, но я не советую: простоите на границе пять часов, особенно в сезон&quot;, — говорит Антон. Турист Игорь Манаширов добавляет: &quot;Билет на автобус реально купить на месте, прилетев в Улан-Удэ&quot;.По самой Монголии тоже непросто перемещаться: между городами и локациями — до 200 километров. "По столице курсируют корейские автобусы, а вот до других точек страны общественного транспорта практически нет. Самолеты летают не чаще пары раз в неделю. Большинство местных сайтов бронирования за границей недоступны, из России билеты заранее не купишь, а в последний момент их может и не быть. Я арендовал машину с гидом за 350 долларов", — делится опытом путешественник.Есть пакетные туры из Москвы. "До пандемии отправили пару групп, а сейчас бронируют в основном индивидуально. В пакете слишком дорого: около двух тысяч долларов за неделю", — уточняет менеджер "Ванд" Людмила Озик. Огни большого городаВ Улан-Баторе — азиатская цивилизация: 100-метровая стеклянная башня Blue Sky, напоминающая крыло беркута и символизирующая Страну вечно синего неба, как называют Монголию, автомагистрали, брендовые отели за 15 тысяч рублей в сутки, корейские рестораны.А еще — белокаменный буддистский монастырь Гандан XIX века с крышей степных оттенков и 26-метровой позолоченной статуей бодхисаттвы Авалокитешвары — божественного существа, приблизившегося к просветлению."Интересное место — холм Зайсан в южной части столицы. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Можно подняться засветло, рассмотреть мозаичное панно в честь советско-монгольской дружбы, а затем взглянуть на город в ночных огнях", — рекомендует Игорь Манаширов.Монумент похож на юрту, а вот настоящее жилье кочевников в мегаполисе не встретишь. "Я наивно полагал, что увижу здесь людей в национальных костюмах", — смеется Антон Колесник. Правда, на аутентичную Монголию намекает традиционный базар Нарантуул. "Там продают сапоги для верховой езды, юрты, кинжалы, нюхательный табак и табакерки, вырезанные из камня. Рынок — альтернатива этнографическому музею", — поясняет Игорь.Почувствовать настоящий характер этой страны можно только за пределами Улан-Батора. Например, доехав до Хархорина, сомона (наименьшей административной единицы), где во времена сыновей Чингисхана была столица Каракорум. От нее остались лишь руины, трудно отличимые от кочек и валунов. Вокруг — бескрайняя степь, в реке Орхон отражается небо. "Пожалуй, единственная архитектурная достопримечательность здесь — монастырь Эрдени-Дзу XVI столетия, духовный центр средневековой Монголии. Дальше — одна природа", — говорит Антон.Динозавры, дюны и мясоИстинная Монголия — в пустыне Гоби, второй по величине в Азии, более миллиона квадратных километров. "Там палеонтологи нашли останки доисторических животных, которые выставлены в Центральном музее динозавров в Улан-Баторе", — рассказывает Игорь.По словам менеджеров компании "Ванд", основные раскопки вели в районе Баянзаг, известном также как "Пылающие скалы" из-за ярко-оранжевого цвета, будто кочевники развели гигантский костер.Символ Гоби — песчаные дюны Хонгорын Элс, доходящие до Алтайских гор. Там водятся дикие двугорбые верблюды-бактрианы под два метра ростом и лошади Пржевальского."Барханы — на севере хребта Сервей и Зуулун. Звук переносимых ветром масс песка слышен издалека. Он настолько мелодичный, что эти холмы называют поющими", — отмечают в "Ванд". Видимо, такая музыка способствовала появлению национального смычкового инструмента морин хуур. А глядя на остроконечные пики, понимаешь, что навеяло местным дизайн юрт (геров). Кстати, в подобных и останавливаются туристы вне столицы."Стоит отъехать от Улан-Батора, как всюду юрты, где живут кочевники со своими овцами и яками. Внутри буржуйка, телевизор. Туалет снаружи. Если попроситься в гости — охотно пустят. Нальют кумыс (айраг). Хотя для туристов построили специальные лагеря с удобствами и wi-fi. Я жил в Three Camels Lodge и Goviin Bayanburd. Одноместный домик — около 3500 рублей", — говорит Антон.В юрточных лагерях кормят по-монгольски: баранина или козлятина на завтрак, обед и ужин. Самое популярное блюдо — банштай цай. Это пельмени, сваренные в чае с молоком, солью и перцем. Причем получившийся бульон обязательно выпивают. "Еда вкусная, но тяжелая", — констатирует Игорь.Гер и тенгриМонгольские геры — национальное достояние. Стенки из ивняка растягиваются на три метра, а если сложить — не превышают 30 сантиметров. На крыше — круг-харачи, куда вставляют жерди и соединяют с остальной конструкцией. Сверху и на нижний каркас кидают войлок из овечьей шерсти. "Такой материал эквивалентен 25 сантиметрам кирпичной кладки. Не пропускает холод даже в минус 50", — подчеркивает экскурсовод-историк Евгений Бембеев.Двери юрты всегда смотрят на юг. Проем низкий. Гость при входе невольно кланяется кочевникам и противоположной стороне света. "Север — самый энергетически сильный в нашей культуре", — объясняет Евгений. И добавляет: "Наступать на порог нельзя, ведь там находится голова хозяина". Если у входа висит мешок из кожи пятилетнего бычка, а в нем квасится айраг, нужно помешать его: это дань уважения к живущим в гере.Внутри — сборные кровати: суровой степной зимой на одном войлоке долго не пролежишь. "Когда меняем место, первым делом ставим очаг и совершаем приношение духам. Мы шаманы по крови. Поклоняемся вечно синему небу (тенгри) и матери-земле (тугер)", — продолжает Евгений.Землю нельзя копать, и даже монгольские сапоги шьют с загнутыми мысами, чтобы случайно не ковырнуть почву.Запасайтесь шубойМонголы молчаливы, задумчивы и спокойны. Не спешат общаться с чужеземцами. Но к россиянам особое отношение: страна была дружественной СССР, многие изучали язык, и даже местный алфавит — кириллица. "Бывало, я помогал туристам из США и Европы прочитать вывески!" — смеется Антон.Впрочем, вдали от Улан-Батора общаются только по-монгольски. Выучить хотя бы пару слов на этом языке почти нереально. "Там непроизносимые звуки. Запомнил лишь "сайн" — "привет", — признается путешественник. Лучше заранее скачать программу-переводчик. "Вариант — купить местную симку, на наши деньги — 500 рублей, 20 гигабайтов на месяц", — рекомендует Колесник.Российские карты не принимают. Оптимально приобрести тугрики на КПП по курсу примерно один к 39. Еще лайфхак: берите с собой теплые вещи даже летом. В Монголии резко континентальный климат, от плюс 35 до минус 35. "В сентябре вечерами уже случаются заморозки", — предупреждает Антон.Главное, по словам путешественников, — не особо планировать поездку заранее. На месте все наверняка пойдет по-другому.
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
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монголия, улан-батор, азия, куда поехать, куда можно лететь, туризм, маршруты - туризм, достопримечательности
Туризм, Монголия, Улан-Батор, Азия, куда поехать, куда можно лететь, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности
Страна вечно синего неба. Что смотреть и пробовать в Монголии

Число посещающих Монголию россиян с начала 2023 года удвоилось

© iStock.com / Oleh_SlobodeniukОхотники с орлами в Монголии
Охотники с орлами в Монголии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Екатерина Миронова. Монголия, тревел-направление года по версии путеводителя Lonely Planet, самобытна, колоритна и не похожа даже на соседние азиатские государства. В 2023 году, по данным Национального комитета статистики, страну посетили в два раза больше туристов и более половины из них — россияне. Виза туда не нужна. Кому до сих поклоняются местные жители, как устроена юрта изнутри, зачем пельмени макают в чай и где найти останки динозавров — в материале РИА Новости.

По пути Великого хана

Монголия — словно дочь Чингисхана. Всегда в дэгэле — халате цвета дюн, полыни, рододендронов и неба да конусной шапке-юрте. Мудрая, жесткая, хладнокровная, верная принципам и традициям.
© iStock.com / bizoo_nМонгольские юрты
Монгольские юрты - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / bizoo_n
Монгольские юрты
Великий хан до сих пор считается национальным героем, чуть ли не святым. Темучин (так его звали) в XIII веке завоевал Азию, включая Китай, дал монголам письменность, объединил кочевые племена. Ему посвящено "Сокровенное сказание" — священная книга. Его имя носят улицы и площади, портреты украшают почти каждый дом. В 50 километрах от Улан-Батора в местности Цонжин-Болдог полководцу поставили крупнейшую в мире 40-метровую конную статую из нержавейки.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Чингисхан. Скульптурная композиция в Цонжин-Болдоге

Скульптурная композиция Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге

Чингисхан. Скульптурная композиция в Цонжин-Болдоге

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© iStock.com / DieterMeyrlМемориал на Зайсан-Толгое в Улан-Баторе
Мемориал на Зайсан-Толгое в Улан-Баторе
Мемориал на Зайсан-Толгое в Улан-Баторе
© iStock.com / DieterMeyrl
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Девушка у арки на съезде в город Хэнтэй

Девушка у арки на съезде в город Хэнтэй

Девушка у арки на съезде в город Хэнтэй

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 3

Чингисхан. Скульптурная композиция в Цонжин-Болдоге

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
Мемориал на Зайсан-Толгое в Улан-Баторе
© iStock.com / DieterMeyrl
2 из 3

Девушка у арки на съезде в город Хэнтэй

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 3
А в столице он восседает у Дворца правительства, современного здания с крышей в виде монгольской шапки. "Все иностранные политики, приехавшие с официальным визитом, обязаны поклониться скульптуре Чингисхана в Улан-Баторе, иначе народ оскорбится", — отмечает путешественник Антон Колесник.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге
Темучин и его подданные привыкли к походам по степям. Как гласит народная мудрость, "по числу пройденных перевалов жизнь ценится". И по сей день дорогу до Монголии осилит разве что кочевник со стажем. Прямые авиарейсы есть только из Иркутска, билет туда-обратно — 30 тысяч рублей.
Можно доехать поездом из Улан-Удэ, но это 15 часов, а заплатить придется не менее десяти тысяч рублей в одну сторону. Многие предпочитают добираться из бурятской столицы на автобусе. В пути — около 12 часов, цена — 3500.
«

"На КПП в Сухэ-Баторе для автобусов есть выделенная полоса. Некоторые путешествуют на автомобилях, но я не советую: простоите на границе пять часов, особенно в сезон", — говорит Антон. Турист Игорь Манаширов добавляет: "Билет на автобус реально купить на месте, прилетев в Улан-Удэ".

© РИА Новости / Игорь Манаширов

Вид из автобуса Улан-Удэ — Улан-Батор

Вид из автобуса Улан-Удэ - Улан-Батор

Вид из автобуса Улан-Удэ — Улан-Батор

© РИА Новости / Игорь Манаширов
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Автомобильное движение на одной из дорог в Монголии

Автомобильное движение на одной из дорог в Монголии

Автомобильное движение на одной из дорог в Монголии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Семья кочевников в монгольской степи

Семья кочевников в монгольской степи

Семья кочевников в монгольской степи

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3

Вид из автобуса Улан-Удэ — Улан-Батор

© РИА Новости / Игорь Манаширов
1 из 3

Автомобильное движение на одной из дорог в Монголии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3

Семья кочевников в монгольской степи

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
По самой Монголии тоже непросто перемещаться: между городами и локациями — до 200 километров. "По столице курсируют корейские автобусы, а вот до других точек страны общественного транспорта практически нет. Самолеты летают не чаще пары раз в неделю. Большинство местных сайтов бронирования за границей недоступны, из России билеты заранее не купишь, а в последний момент их может и не быть. Я арендовал машину с гидом за 350 долларов", — делится опытом путешественник.
Есть пакетные туры из Москвы. "До пандемии отправили пару групп, а сейчас бронируют в основном индивидуально. В пакете слишком дорого: около двух тысяч долларов за неделю", — уточняет менеджер "Ванд" Людмила Озик.

Огни большого города

В Улан-Баторе — азиатская цивилизация: 100-метровая стеклянная башня Blue Sky, напоминающая крыло беркута и символизирующая Страну вечно синего неба, как называют Монголию, автомагистрали, брендовые отели за 15 тысяч рублей в сутки, корейские рестораны.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Мужчины в национальных одеждах на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе

Мужчины в национальных одеждах на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе

Мужчины в национальных одеждах на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© iStock.com / Kokkai NgБашня Blue Sky в Улан-Баторе
Башня Blue Sky в Улан-Баторе
Башня Blue Sky в Улан-Баторе
© iStock.com / Kokkai Ng
2 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПочетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе
© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 4
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Жилая застройка в пригороде Улан-Батора

Жилая застройка в пригороде Улан-Батора

Жилая застройка в пригороде Улан-Батора

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Мужчины в национальных одеждах на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
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1 из 4
Башня Blue Sky в Улан-Баторе
© iStock.com / Kokkai Ng
2 из 4
Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Жилая застройка в пригороде Улан-Батора

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
4 из 4
А еще — белокаменный буддистский монастырь Гандан XIX века с крышей степных оттенков и 26-метровой позолоченной статуей бодхисаттвы Авалокитешвары — божественного существа, приблизившегося к просветлению.
"Интересное место — холм Зайсан в южной части столицы. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Можно подняться засветло, рассмотреть мозаичное панно в честь советско-монгольской дружбы, а затем взглянуть на город в ночных огнях", — рекомендует Игорь Манаширов.
© Фото : Антон КолесникПанорама Улан-Батора
Панорама Улан-Батора - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Антон Колесник
Панорама Улан-Батора
Монумент похож на юрту, а вот настоящее жилье кочевников в мегаполисе не встретишь. "Я наивно полагал, что увижу здесь людей в национальных костюмах", — смеется Антон Колесник.
Правда, на аутентичную Монголию намекает традиционный базар Нарантуул. "Там продают сапоги для верховой езды, юрты, кинжалы, нюхательный табак и табакерки, вырезанные из камня. Рынок — альтернатива этнографическому музею", — поясняет Игорь.
© iStock.com / OscarEspinosaСедла на рынке Нарантуул в Улан-Баторе
Седла на рынке Нарантуул в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / OscarEspinosa
Седла на рынке Нарантуул в Улан-Баторе
Почувствовать настоящий характер этой страны можно только за пределами Улан-Батора. Например, доехав до Хархорина, сомона (наименьшей административной единицы), где во времена сыновей Чингисхана была столица Каракорум. От нее остались лишь руины, трудно отличимые от кочек и валунов. Вокруг — бескрайняя степь, в реке Орхон отражается небо.
© Фото : Антон Колесник

Монастырь Эрдэни-Дзу — духовный центр Монголии

Монастырь Эрдэни-Дзу - духовный центр Монголии

Монастырь Эрдэни-Дзу — духовный центр Монголии

© Фото : Антон Колесник
1 из 3
© Фото : Антон КолесникДолина реки Орхон
Долина реки Орхон
Долина реки Орхон
© Фото : Антон Колесник
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Лошади в Монголии

Лошади в Монголии

Лошади в Монголии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3

Монастырь Эрдэни-Дзу — духовный центр Монголии

© Фото : Антон Колесник
1 из 3
Долина реки Орхон
© Фото : Антон Колесник
2 из 3

Лошади в Монголии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Пожалуй, единственная архитектурная достопримечательность здесь — монастырь Эрдени-Дзу XVI столетия, духовный центр средневековой Монголии. Дальше — одна природа", — говорит Антон.

Динозавры, дюны и мясо

Истинная Монголия — в пустыне Гоби, второй по величине в Азии, более миллиона квадратных километров. "Там палеонтологи нашли останки доисторических животных, которые выставлены в Центральном музее динозавров в Улан-Баторе", — рассказывает Игорь.
По словам менеджеров компании "Ванд", основные раскопки вели в районе Баянзаг, известном также как "Пылающие скалы" из-за ярко-оранжевого цвета, будто кочевники развели гигантский костер.
© iStock.com / setiminoПустыня Гоби
Пустыня Гоби
Пустыня Гоби
© iStock.com / setimino
1 из 4
© Фото : Антон КолесникПетроглифы в пустыне Гоби
Петроглифы в пустыне Гоби
Петроглифы в пустыне Гоби
© Фото : Антон Колесник
2 из 4
© iStock.com / Oleh_SlobodeniukМонгольский мужчина ведет караван двугорбых верблюдов в пустыне Гоби
Монгольский мужчина ведет караван двугорбых верблюдов в пустыне Гоби
Монгольский мужчина ведет караван двугорбых верблюдов в пустыне Гоби
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
3 из 4
© Фото : Антон КолесникСкелет динозавра из музея естествознания в Улан-Баторе
Скелет динозавра из музея естествознания в Улан-Баторе
Скелет динозавра из музея естествознания в Улан-Баторе
© Фото : Антон Колесник
4 из 4
Пустыня Гоби
© iStock.com / setimino
1 из 4
Петроглифы в пустыне Гоби
© Фото : Антон Колесник
2 из 4
Монгольский мужчина ведет караван двугорбых верблюдов в пустыне Гоби
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
3 из 4
Скелет динозавра из музея естествознания в Улан-Баторе
© Фото : Антон Колесник
4 из 4
Символ Гоби — песчаные дюны Хонгорын Элс, доходящие до Алтайских гор. Там водятся дикие двугорбые верблюды-бактрианы под два метра ростом и лошади Пржевальского.
"Барханы — на севере хребта Сервей и Зуулун. Звук переносимых ветром масс песка слышен издалека. Он настолько мелодичный, что эти холмы называют поющими", — отмечают в "Ванд". Видимо, такая музыка способствовала появлению национального смычкового инструмента морин хуур. А глядя на остроконечные пики, понимаешь, что навеяло местным дизайн юрт (геров). Кстати, в подобных и останавливаются туристы вне столицы.
© iStock.com / Goddard_PhotographyМонгольские юрты недалеко от Мандалговь
Монгольские юрты недалеко от Мандалговь
Монгольские юрты недалеко от Мандалговь
© iStock.com / Goddard_Photography
1 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Продавец национального монгольского инструмента моринхура на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

Продавец национального монгольского инструмента моринхура на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

Продавец национального монгольского инструмента моринхура на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
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2 из 3
© Фото : Антон Колесник

Гер — жилище монгольских кочевников

Гер - жилище монгольских кочевников

Гер — жилище монгольских кочевников

© Фото : Антон Колесник
3 из 3
Монгольские юрты недалеко от Мандалговь
© iStock.com / Goddard_Photography
1 из 3

Продавец национального монгольского инструмента моринхура на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
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2 из 3

Гер — жилище монгольских кочевников

© Фото : Антон Колесник
3 из 3
"Стоит отъехать от Улан-Батора, как всюду юрты, где живут кочевники со своими овцами и яками. Внутри буржуйка, телевизор. Туалет снаружи. Если попроситься в гости — охотно пустят. Нальют кумыс (айраг). Хотя для туристов построили специальные лагеря с удобствами и wi-fi. Я жил в Three Camels Lodge и Goviin Bayanburd. Одноместный домик — около 3500 рублей", — говорит Антон.
© iStock.com / Edwin Tan Монгольская женщина-кочевница готовит традиционный чай с молоком в юрте
Монгольская женщина-кочевница готовит традиционный чай с молоком в юрте - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / Edwin Tan
Монгольская женщина-кочевница готовит традиционный чай с молоком в юрте
В юрточных лагерях кормят по-монгольски: баранина или козлятина на завтрак, обед и ужин. Самое популярное блюдо — банштай цай. Это пельмени, сваренные в чае с молоком, солью и перцем. Причем получившийся бульон обязательно выпивают. "Еда вкусная, но тяжелая", — констатирует Игорь.

Гер и тенгри

Монгольские геры — национальное достояние. Стенки из ивняка растягиваются на три метра, а если сложить — не превышают 30 сантиметров. На крыше — круг-харачи, куда вставляют жерди и соединяют с остальной конструкцией. Сверху и на нижний каркас кидают войлок из овечьей шерсти. "Такой материал эквивалентен 25 сантиметрам кирпичной кладки. Не пропускает холод даже в минус 50", — подчеркивает экскурсовод-историк Евгений Бембеев.
© iStock.com / dschreiber29Монгольская юрта
Монгольская юрта - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / dschreiber29
Монгольская юрта
Двери юрты всегда смотрят на юг. Проем низкий. Гость при входе невольно кланяется кочевникам и противоположной стороне света. "Север — самый энергетически сильный в нашей культуре", — объясняет Евгений. И добавляет: "Наступать на порог нельзя, ведь там находится голова хозяина". Если у входа висит мешок из кожи пятилетнего бычка, а в нем квасится айраг, нужно помешать его: это дань уважения к живущим в гере.
Внутри — сборные кровати: суровой степной зимой на одном войлоке долго не пролежишь. "Когда меняем место, первым делом ставим очаг и совершаем приношение духам. Мы шаманы по крови. Поклоняемся вечно синему небу (тенгри) и матери-земле (тугер)", — продолжает Евгений.
Землю нельзя копать, и даже монгольские сапоги шьют с загнутыми мысами, чтобы случайно не ковырнуть почву.
Ретропоезд на платформе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Запасайтесь шубой

Монголы молчаливы, задумчивы и спокойны. Не спешат общаться с чужеземцами. Но к россиянам особое отношение: страна была дружественной СССР, многие изучали язык, и даже местный алфавит — кириллица. "Бывало, я помогал туристам из США и Европы прочитать вывески!" — смеется Антон.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выступление артистки в театре традиционных песен и танцев Tumen Ekh

Выступление артистки в театре традиционных песен и танцев Tumen Ek

Выступление артистки в театре традиционных песен и танцев Tumen Ekh

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Лама во время обряда благословения земли в провинции Дорнод

Лама во время обряда благословения земли в провинции Дорнод

Лама во время обряда благословения земли в провинции Дорнод

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 4
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Продажа тканей на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

Продажа тканей на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

Продажа тканей на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
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3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Женщина в юрте

Женщина в юрте

Женщина в юрте

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 4

Выступление артистки в театре традиционных песен и танцев Tumen Ekh

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 4

Лама во время обряда благословения земли в провинции Дорнод

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 4

Продажа тканей на рынке Наран Туул в Улан-Баторе

© РИА Новости / Мария Плотникова
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3 из 4

Женщина в юрте

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 4
Впрочем, вдали от Улан-Батора общаются только по-монгольски. Выучить хотя бы пару слов на этом языке почти нереально. "Там непроизносимые звуки. Запомнил лишь "сайн" — "привет", — признается путешественник. Лучше заранее скачать программу-переводчик. "Вариант — купить местную симку, на наши деньги — 500 рублей, 20 гигабайтов на месяц", — рекомендует Колесник.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет монгольских авиалиний в аэропорту Улан-Батора
Самолет монгольских авиалиний в аэропорту Улан-Батора - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет монгольских авиалиний в аэропорту Улан-Батора
Российские карты не принимают. Оптимально приобрести тугрики на КПП по курсу примерно один к 39.
Еще лайфхак: берите с собой теплые вещи даже летом. В Монголии резко континентальный климат, от плюс 35 до минус 35. "В сентябре вечерами уже случаются заморозки", — предупреждает Антон.
Главное, по словам путешественников, — не особо планировать поездку заранее. На месте все наверняка пойдет по-другому.
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