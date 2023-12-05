"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
МИД России предрек Молдавии будущее Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Кишинев — следующая жертва коллективного Запада после Киева, уверены в МИД России. За последние несколько месяцев молдавские власти приняли целую серию решений, нацеленных на разрыв отношений с Москвой. Почему режим Майи Санду игнорирует российские предупреждения — в материале РИА Новости.
Антироссийский поход
Молдавия поддержала четыре из шести пакетов санкций ЕС, почти 1800 физическим лицам запретили поездки и финансовые операции, заморозили активы. Санду внесла в парламент проект стратегии национальной безопасности, в котором Москва — "самая большая угроза", а также потребовала вывести воинский контингент из Приднестровья. Российские СМИ запретили.
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Санду ведет страну по пути Украины. Депутат-коммунист Константин Старыш подчеркивает: молдавское общество, в отличие от властей, не видит в России врага. По его мнению, Кишиневу нужна сбалансированная, взвешенная внешняя политика — хорошие отношения как с Москвой, так и с ЕС.
Бывший премьер-министр и лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат полагает, что Санду идет на поводу у эмоций. Ее стратегия нацбезопасности не проясняет будущего, там лишь фиксация каких-то моментов из прошлого и настоящего. И Молдавии угрожает не Россия, а депопуляция: люди уезжают при первой возможности.
Санду критиков не слушает. Она увлечена Украиной. В частности, 21 ноября, в так называемый День достоинства и свободы, она прибыла в Киев, чтобы обсудить с Зеленским региональную безопасность и вступление в Евросоюз. Спустя неделю в Кишинев наведался спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он поблагодарил молдавский народ за помощь в борьбе с Россией, указав, что Украина и Молдавия должны войти в ЕС, потому что всегда были частью европейской цивилизации.
Второй в очереди
Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен: Молдавии уготована роль следующей жертвы Запада в гибридной войне против Москвы. В частности, сейчас добивают формат "5+2" по приднестровскому урегулированию, в котором, помимо непосредственных участников конфликта, принимали участие Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: "Вслед за Прибалтикой и Украиной официальный Кишинев взял курс на искусственную дерусификацию". Это уничтожит еще одно государство под видом демократических реформ, полагает она.
Москва расценила присоединение Кишинева к санкциям как "очередной враждебный шаг". Запад добивается полного разрыва отношений между Молдавией и Россией, указала Захарова. Усиление антироссийской риторики она объяснила попытками Санду оправдаться перед Брюсселем за проигранные местные выборы.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
На этом фоне Россельхознадзор возобновил запрет на ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии — из-за неблагополучной фитосанитарной обстановки, как уточняют в ведомстве. Инспекторы постоянно находят в овощах и фруктах карантинные объекты, способные нанести многомиллиардный ущерб сельскому хозяйству России. Кишинев на это никак не отреагировал.
Секрет выживания
"В общем молдавском импорте в 2022-м доля России — 12,5%, по природному газу и удобрениям — 82,8 и 51,8%. Для местных поставщиков фруктов и ягод, фармацевтической продукции наш рынок — важнейший, 36,5 и 29,1% экспорта соответственно", — сообщила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Правительство Санду приняло антигосударственное решение, присоединившись к антироссийским санкциям, продолжает эксперт. От этого пострадают молдавские энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика. Россия же ничего и не заметит.
Молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев тоже так считает. "Санду ведет не антироссийскую, а антимолдавскую политику. Все, что происходит в последние несколько лет, нельзя назвать демократическими преобразованиями. Мы думали, настанут хорошие времена, а оказалось, что они уже прошли", — рассуждает он.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Санду руководствуется исключительно личными политическими интересами. Легитимность она получает в странах Запада, и ей важнее то, что говорят о ней за границей, а не на родине. "Думает, чем больше ругаешься с Россией, тем ты ценнее для ЕС и США, — подчеркивает эксперт. — Однако даже там понемногу понимают, что режим Санду ничем не отличается от предшественников: все те же коррупция и дискредитация европейского курса. Правда, это только подстегивает Санду еще сильнее ссориться с Москвой".
У властей нет альтернативы нынешней стратегии. Никто не думает ни об экономических последствиях, ни о военных. Санду ждет, что "заграница поможет", а Молдавия тем временем все быстрее приближается к катастрофе.