https://ria.ru/20231205/mnogopolyarnost-1913867518.html

Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН

Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН - РИА Новости, 05.12.2023

Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН

Основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность, только тогда организация сможет адекватно отвечать на новые вызовы, заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:50

2023-12-05T13:50

2023-12-05T13:50

россия

оон

геннадий гатилов

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность, только тогда организация сможет адекватно отвечать на новые вызовы, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Реформа ООН, если она и будет происходить, на наш взгляд, должна опираться, конечно, на многополярность, на то, чтобы отражать позиции и учитывать интересы всех стран. Только тогда организация сможет адекватно отвечать на те новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая ранее на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".

https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, оон, геннадий гатилов, политика