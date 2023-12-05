https://ria.ru/20231205/mnogopolyarnost-1913867518.html
Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН
Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН - РИА Новости, 05.12.2023
Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН
Основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность, только тогда организация сможет адекватно отвечать на новые вызовы, заявил... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:50
2023-12-05T13:50
2023-12-05T13:50
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политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность, только тогда организация сможет адекватно отвечать на новые вызовы, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Реформа ООН, если она и будет происходить, на наш взгляд, должна опираться, конечно, на многополярность, на то, чтобы отражать позиции и учитывать интересы всех стран. Только тогда организация сможет адекватно отвечать на те новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая ранее на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".
https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, геннадий гатилов, политика
Россия, ООН, Геннадий Гатилов, Политика
Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН
Постпред РФ Гатилов назвал многополярность основным принципом реформирования ООН