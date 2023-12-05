https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:49
2023-12-05T20:49
2023-12-05T20:49
выставка-форум "россия"
россия
михаил мишустин
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_1c5ee66a5d8244b9ee19727848438701.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба правительства. "Шестого декабря Михаил Мишустин выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории российского общества "Знание" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. Добавляется, что Мишустин также осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.
https://ria.ru/20231205/vystavka-1913840714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_c008ba6037809f3939c9641b663f3708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Михаил Мишустин, Выставка-форум "Россия"
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
Мишустин 6 декабря выступит в лектории на выставке-форуме "Россия"