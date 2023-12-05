https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html

Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"

Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023

Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"

Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:49

2023-12-05T20:49

2023-12-05T20:49

выставка-форум "россия"

россия

михаил мишустин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба правительства. "Шестого декабря Михаил Мишустин выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории российского общества "Знание" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. Добавляется, что Мишустин также осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913840714.html

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россия, михаил мишустин, выставка-форум "россия"