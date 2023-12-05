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Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:49 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:49
2023-12-05T20:49
выставка-форум "россия"
россия
михаил мишустин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба правительства. "Шестого декабря Михаил Мишустин выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории российского общества "Знание" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. Добавляется, что Мишустин также осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.
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россия, михаил мишустин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Михаил Мишустин, Выставка-форум "Россия"
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"

Мишустин 6 декабря выступит в лектории на выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 декабря выступит в лектории российского общества "Знание" на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба правительства.
"Шестого декабря Михаил Мишустин выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории российского общества "Знание" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Мишустин также осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.
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