https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 05.12.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:00

2023-12-05T20:00

2023-12-05T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров и беспилотные летательные аппараты. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/obstrel-1913758132.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика