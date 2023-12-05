https://ria.ru/20231205/miratorg-1913870248.html

Проект производства желатина за 4,4 млрд рублей реализуют в Курской области

Проект производства желатина за 4,4 млрд рублей реализуют в Курской области - РИА Новости, 05.12.2023

Проект производства желатина за 4,4 млрд рублей реализуют в Курской области

Высокотехнологичное производство желатина агропромышленного холдинга (АПХ) "Мираторг" стоимостью более 4,4 миллиарда рублей выйдет на полную мощность в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:43

2023-12-05T14:43

2023-12-05T17:40

курская область

мираторг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913866708_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_8497b655f26eb7cbb58bffd63484176e.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Высокотехнологичное производство желатина агропромышленного холдинга (АПХ) "Мираторг" стоимостью более 4,4 миллиарда рублей выйдет на полную мощность в ближайшее время в Октябрьском районе Курской области, сообщает пресс-служба компании.Строительство предприятия стартовало в 2021 году. Его запуск позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона и обеспечит порядка 420 миллионов рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность в 2025 году, говорится в сообщении."Завод будет первым индустриальным производством желатина в стране из полностью отечественного сырья и соответствует стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством РФ. Если ранее основными поставщиками желатина в страну были Бразилия, Китай, страны ЕС и СНГ, то сейчас благодаря запуску завода появляется возможность не только удовлетворить потребность российского рынка, повысить продовольственную безопасность страны, но и поставлять на экспорт востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью", - цитирует пресс-служба президента АПХ "Мираторг" Виктора Линника.Глубокая переработка побочной продукции животного происхождения – свиной шкурки – позволит производить шесть тысяч тонн желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин. Проект разработан с учетом возможности производства коллаген-пептида в будущем и увеличения производственных мощностей. Сырье, в качестве которого используются свиные шкуры, поступает с двух собственных роботизированных мясохладобоен, одна из которых мощностью 4,5 миллиона голов в год, что гарантирует стабильность поставки.Продукция завода будет востребована отечественными промышленными предприятиями самых разных направлений: кондитерская, молочная, мясная и фармацевтическая промышленности и индустрия напитков. К 2025 году завод планирует производить около половины от всей потребности российского рынка в желатине, отметили в пресс-службе."Сегодня на нашу страну оказывается мощное экономическое давление. В этой ситуации очень отрадно видеть, что при любых обстоятельствах мы идем четко в соответствии с поставленными планами. И особенно важно, что поручение президента по обеспечению продовольственной безопасности успешно выполняется, в том числе на территории нашего региона. Я рад, что реализуются договоренности с компанией "Мираторг": завод, о строительстве которого было принято решение три года назад, успешно введен в эксплуатацию", – прокомментировал губернатор Курской области Старовойт, слова которого привели в региональном министерстве информации и общественных коммуникаций.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, мираторг