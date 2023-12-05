https://ria.ru/20231205/metro-1913810655.html

Бочкарев: в вестибюле станции метро "ЗИЛ" начались отделочные работы

Бочкарев: в вестибюле станции метро "ЗИЛ" начались отделочные работы - РИА Новости, 05.12.2023

Бочкарев: в вестибюле станции метро "ЗИЛ" начались отделочные работы

В вестибюле станции "ЗИЛ" строящейся Троицкой линии московского метро начались отделочные работы, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:26

2023-12-05T10:26

2023-12-05T10:26

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В вестибюле станции "ЗИЛ" строящейся Троицкой линии московского метро начались отделочные работы, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В подземном вестибюле будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что еще завершено возведение основных конструкций наземного входного павильона, ведущего к вестибюлю. На станции продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы. В сообщении также указывается, что между Троицкой и Бирюлевской линиями подземки будет создана соединительная ветка для перегона поездов: сейчас завершено устройство ее монолитных конструкций и ведутся работы по обратной засыпке. Так как станция "ЗИЛ" станет конечной на Троицкой линии, сооружаются оборотные тупики для размещения и разворота подвижного состава новой ветки. На одном из участков оборотных тупиков уже выполнены монолитные работы, завершена засыпка котлована и началось устройство верхнего строения пути. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913809113.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы