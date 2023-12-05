Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве
Фонд развития Югры: медтуризм региона представили на выставке MedTravelExpo
Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры.
Выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом MedTravelExpо проходит в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" с 4 по 7 декабря в Москве.
"Доступность и высокий уровень медицинских услуг региона давно оценили не только пациенты России, но и представители ближнего зарубежья. Высокотехнологичное оперативное лечение, подбор и коррекция лекарственной терапии, комплексная диагностика (чекап) – какой бы ни была цель визита, гости округа могут рассчитывать на достойный уровень медицинской помощи по приемлемой цене. Также гости могут познакомиться с местным колоритом коренных народов Севера, попробовать традиционную кухню и увидеть атмосферу зимней сказки", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Сергея Арабаджи.
На выставке Югра представила возможности пяти ключевых медицинских учреждений региона: Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургутская окружная клиническая больница, Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, Окружная клиническая больница (Ханты-Мансийск).
Помимо этого, на презентационной площадке состоится День Югры, где будет представлен туристский потенциал Югры, опыт и возможности медицинских учреждений региона в рамках экспорта медицинских услуг.