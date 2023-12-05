https://ria.ru/20231205/medturizm-1913820260.html

Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве

Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве - РИА Новости, 05.12.2023

Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве

Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:04

2023-12-05T11:04

2023-12-05T11:05

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москва

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ханты-мансийский автономный округ

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры. Выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом MedTravelExpо проходит в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" с 4 по 7 декабря в Москве. "Доступность и высокий уровень медицинских услуг региона давно оценили не только пациенты России, но и представители ближнего зарубежья. Высокотехнологичное оперативное лечение, подбор и коррекция лекарственной терапии, комплексная диагностика (чекап) – какой бы ни была цель визита, гости округа могут рассчитывать на достойный уровень медицинской помощи по приемлемой цене. Также гости могут познакомиться с местным колоритом коренных народов Севера, попробовать традиционную кухню и увидеть атмосферу зимней сказки", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Сергея Арабаджи. На выставке Югра представила возможности пяти ключевых медицинских учреждений региона: Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургутская окружная клиническая больница, Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, Окружная клиническая больница (Ханты-Мансийск). Помимо этого, на презентационной площадке состоится День Югры, где будет представлен туристский потенциал Югры, опыт и возможности медицинских учреждений региона в рамках экспорта медицинских услуг.

https://ria.ru/20231128/zakupki-1912478122.html

https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, ханты-мансийский автономный округ, югра