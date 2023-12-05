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Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве - РИА Новости, 05.12.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:04 05.12.2023 (обновлено: 11:05 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/medturizm-1913820260.html
Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве
Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве - РИА Новости, 05.12.2023
Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве
Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:04
2023-12-05T11:05
общество
москва
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ханты-мансийский автономный округ
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры. Выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом MedTravelExpо проходит в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" с 4 по 7 декабря в Москве. "Доступность и высокий уровень медицинских услуг региона давно оценили не только пациенты России, но и представители ближнего зарубежья. Высокотехнологичное оперативное лечение, подбор и коррекция лекарственной терапии, комплексная диагностика (чекап) – какой бы ни была цель визита, гости округа могут рассчитывать на достойный уровень медицинской помощи по приемлемой цене. Также гости могут познакомиться с местным колоритом коренных народов Севера, попробовать традиционную кухню и увидеть атмосферу зимней сказки", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Сергея Арабаджи. На выставке Югра представила возможности пяти ключевых медицинских учреждений региона: Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургутская окружная клиническая больница, Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, Окружная клиническая больница (Ханты-Мансийск). Помимо этого, на презентационной площадке состоится День Югры, где будет представлен туристский потенциал Югры, опыт и возможности медицинских учреждений региона в рамках экспорта медицинских услуг.
https://ria.ru/20231128/zakupki-1912478122.html
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общество, москва, россия, ханты-мансийский автономный округ, югра
Общество, Москва, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Ханты-Мансийский Автономный Округ
Медтуризм Югры представили на выставке MedTravelExpo в Москве

Фонд развития Югры: медтуризм региона представили на выставке MedTravelExpo

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Возможности ключевых медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа представлены на выставке MedTravelExpo в Москве, сообщает Фонд развития Югры.
Выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом MedTravelExpо проходит в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" с 4 по 7 декабря в Москве.
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28 ноября, 19:01
"Доступность и высокий уровень медицинских услуг региона давно оценили не только пациенты России, но и представители ближнего зарубежья. Высокотехнологичное оперативное лечение, подбор и коррекция лекарственной терапии, комплексная диагностика (чекап) – какой бы ни была цель визита, гости округа могут рассчитывать на достойный уровень медицинской помощи по приемлемой цене. Также гости могут познакомиться с местным колоритом коренных народов Севера, попробовать традиционную кухню и увидеть атмосферу зимней сказки", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Сергея Арабаджи.
На выставке Югра представила возможности пяти ключевых медицинских учреждений региона: Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургутская окружная клиническая больница, Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, Окружная клиническая больница (Ханты-Мансийск).
Помимо этого, на презентационной площадке состоится День Югры, где будет представлен туристский потенциал Югры, опыт и возможности медицинских учреждений региона в рамках экспорта медицинских услуг.
Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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23 ноября, 22:33
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоМоскваРоссияХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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