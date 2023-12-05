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В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите - РИА Новости, 05.12.2023
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Наука
 
03:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/mai-1913781945.html
В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите
В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите - РИА Новости, 05.12.2023
В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите
Студенты Московского авиационного института (МАИ) заняты разработкой математической модели воздействующих на спутники на низких околоземных орбитах факторов, с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:22
2023-12-05T03:22
наука
земля
московский авиационный институт
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Студенты Московского авиационного института (МАИ) заняты разработкой математической модели воздействующих на спутники на низких околоземных орбитах факторов, с помощью которой можно было бы рассчитывать, какие их части будут изнашиваться наиболее интенсивно, сообщили в пресс-службе университета. "Проект… предполагает создание наиболее достоверной модели, комплексно учитывающей все воздействующие на аппарат факторы… математическая модель поможет выяснить, где обшивка спутников изнашивается сильнее всего под воздействием окружающей среды", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время движения на низкой околоземной орбите летательный аппарат подвергается воздействию атомарного кислорода, из-за чего происходит атомарная коррозия, приводящая к разрушению поверхности обшивки. Математическая модель будет показывать, как именно распределяется поток по обшивке, и где аппарату необходима дополнительная защита. Как пояснила разработчица - студентка четвертого курса Анастасия Шевко, математическая модель необходима, поскольку для процессов, происходящих в космосе, провести натурный эксперимент на Земле практически невозможно. "При моделировании нужно учитывать много параметров: молекулярно-атомные, температурные, физико-химические процессы, ионизацию. Описать достоверно такую среду сложно, поэтому ученые применяют различные приближения. Например, существующие модели могут точно рассчитывать температурные процессы, но иметь большую погрешность в молекулярных вычислениях", - уточнила она. По ее словам, первичный расчет показал, что с помощью этой модели можно получать результаты температуры, плотности распределения атомарного кислорода и скорости набегающего потока. Моделей с аналогичным функционалом сейчас не существует, подчеркнула Шевко. Как отметили в пресс-службе, готовая модель может применяться в конструкторских бюро для определения оптимальной компоновки новых аппаратов. Также она поможет найти режимы полета, при которых негативное влияние окружающей среды минимально, и эффективные методы защиты элементов, подверженных наибольшим нагрузкам.
https://ria.ru/20231122/kompozity-1910952510.html
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земля, московский авиационный институт
Наука, Земля, Московский авиационный институт
В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите

Студенты МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите

© iStock.com / 3DSculptorСпутник летит над Землей
Спутник летит над Землей - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / 3DSculptor
Спутник летит над Землей. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Студенты Московского авиационного института (МАИ) заняты разработкой математической модели воздействующих на спутники на низких околоземных орбитах факторов, с помощью которой можно было бы рассчитывать, какие их части будут изнашиваться наиболее интенсивно, сообщили в пресс-службе университета.
«
"Проект… предполагает создание наиболее достоверной модели, комплексно учитывающей все воздействующие на аппарат факторы… математическая модель поможет выяснить, где обшивка спутников изнашивается сильнее всего под воздействием окружающей среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время движения на низкой околоземной орбите летательный аппарат подвергается воздействию атомарного кислорода, из-за чего происходит атомарная коррозия, приводящая к разрушению поверхности обшивки. Математическая модель будет показывать, как именно распределяется поток по обшивке, и где аппарату необходима дополнительная защита.
Как пояснила разработчица - студентка четвертого курса Анастасия Шевко, математическая модель необходима, поскольку для процессов, происходящих в космосе, провести натурный эксперимент на Земле практически невозможно.
"При моделировании нужно учитывать много параметров: молекулярно-атомные, температурные, физико-химические процессы, ионизацию. Описать достоверно такую среду сложно, поэтому ученые применяют различные приближения. Например, существующие модели могут точно рассчитывать температурные процессы, но иметь большую погрешность в молекулярных вычислениях", - уточнила она.
По ее словам, первичный расчет показал, что с помощью этой модели можно получать результаты температуры, плотности распределения атомарного кислорода и скорости набегающего потока. Моделей с аналогичным функционалом сейчас не существует, подчеркнула Шевко.
Как отметили в пресс-службе, готовая модель может применяться в конструкторских бюро для определения оптимальной компоновки новых аппаратов. Также она поможет найти режимы полета, при которых негативное влияние окружающей среды минимально, и эффективные методы защиты элементов, подверженных наибольшим нагрузкам.
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