https://ria.ru/20231205/mai-1913781945.html

В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите

В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите - РИА Новости, 05.12.2023

В МАИ разработают программу расчета износа спутников на низкой орбите

Студенты Московского авиационного института (МАИ) заняты разработкой математической модели воздействующих на спутники на низких околоземных орбитах факторов, с... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T03:22

2023-12-05T03:22

2023-12-05T03:22

наука

земля

московский авиационный институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909776275_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_a1284a98ba3c9ab87341cb7250a2fb88.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Студенты Московского авиационного института (МАИ) заняты разработкой математической модели воздействующих на спутники на низких околоземных орбитах факторов, с помощью которой можно было бы рассчитывать, какие их части будут изнашиваться наиболее интенсивно, сообщили в пресс-службе университета. "Проект… предполагает создание наиболее достоверной модели, комплексно учитывающей все воздействующие на аппарат факторы… математическая модель поможет выяснить, где обшивка спутников изнашивается сильнее всего под воздействием окружающей среды", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время движения на низкой околоземной орбите летательный аппарат подвергается воздействию атомарного кислорода, из-за чего происходит атомарная коррозия, приводящая к разрушению поверхности обшивки. Математическая модель будет показывать, как именно распределяется поток по обшивке, и где аппарату необходима дополнительная защита. Как пояснила разработчица - студентка четвертого курса Анастасия Шевко, математическая модель необходима, поскольку для процессов, происходящих в космосе, провести натурный эксперимент на Земле практически невозможно. "При моделировании нужно учитывать много параметров: молекулярно-атомные, температурные, физико-химические процессы, ионизацию. Описать достоверно такую среду сложно, поэтому ученые применяют различные приближения. Например, существующие модели могут точно рассчитывать температурные процессы, но иметь большую погрешность в молекулярных вычислениях", - уточнила она. По ее словам, первичный расчет показал, что с помощью этой модели можно получать результаты температуры, плотности распределения атомарного кислорода и скорости набегающего потока. Моделей с аналогичным функционалом сейчас не существует, подчеркнула Шевко. Как отметили в пресс-службе, готовая модель может применяться в конструкторских бюро для определения оптимальной компоновки новых аппаратов. Также она поможет найти режимы полета, при которых негативное влияние окружающей среды минимально, и эффективные методы защиты элементов, подверженных наибольшим нагрузкам.

https://ria.ru/20231122/kompozity-1910952510.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, московский авиационный институт