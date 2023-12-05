https://ria.ru/20231205/magnitogorsk-1913808814.html

Власти хотят расширить географию полетов из Магнитогорска

Власти хотят расширить географию полетов из Магнитогорска - РИА Новости, 05.12.2023

Власти хотят расширить географию полетов из Магнитогорска

Власти Челябинской области ведут переговоры с авиакомпаниями о расширении географии полетов международного аэропорта города Магнитогорска, и в 2024 году... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:50

2023-12-05T10:50

2023-12-05T10:50

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Власти Челябинской области ведут переговоры с авиакомпаниями о расширении географии полетов международного аэропорта города Магнитогорска, и в 2024 году продолжится практика субсидированных рейсов, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Алексей Текслер. "Ведем переговоры с авиакомпаниями по расширению географии полетов, обязательно продолжим практику субсидированных рейсов в 2024 году – в этом плане правительство области также плодотворно взаимодействует с авиакомпаниями", – сказал Текслер. Он напомнил, что продолжаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Магнитогорска: на завершающей стадии со сдачей в 2024 году запланированы строительство и реконструкция патрульной дороги с периметральным ограждением и техническими средствами охраны, водосточно-дренажной системы вне аэродрома, аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, очистных сооружений с возможностью очистки стоков противообледенительной жидкостью. "Кроме того, сейчас определяем подрядчика на разработку проектной документации на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий", – добавил губернатор Челябинской области. В ноябре аэропорт Магнитогорска принял первый рейс после реконструкции взлетно-посадочной полосы.

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