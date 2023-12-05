https://ria.ru/20231205/magate-1913864520.html
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 05.12.2023
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ
РИА Новости. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась во вторник - постпред РФ Ульянов РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:40
2023-12-05T13:40
2023-12-05T13:40
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РИА Новости. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась во вторник - постпред РФ Ульянов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская аэс, магатэ, общество
Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Общество
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС во вторник прошла ротация экспертов МАГАТЭ