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На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 05.12.2023
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13:40 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/magate-1913864520.html
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 05.12.2023
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ
РИА Новости. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась во вторник - постпред РФ Ульянов РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:40
2023-12-05T13:40
россия
запорожская аэс
магатэ
общество
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РИА Новости. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась во вторник - постпред РФ Ульянов
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россия, запорожская аэс, магатэ, общество
Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Общество
На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС во вторник прошла ротация экспертов МАГАТЭ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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РИА Новости. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась во вторник - постпред РФ Ульянов
 
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