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Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
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15:38 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/maduro-1913906011.html
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков
Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:38
2023-12-05T15:38
венесуэла
москва
николас мадуро
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Планируется визит президента Венесуэлы Мадуро", - сказал он журналистам. Назвать дату визита Ушаков отказался. "Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - отметил он.
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венесуэла, москва, николас мадуро, юрий ушаков, россия
Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, Россия
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков

Ушаков: в декабре 2023 года планируется визит лидера Венесуэлы Мадуро в Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Планируется визит президента Венесуэлы Мадуро", - сказал он журналистам.
Назвать дату визита Ушаков отказался.
"Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - отметил он.
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ВенесуэлаМоскваНиколас МадуроЮрий УшаковРоссия
 
 
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