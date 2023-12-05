https://ria.ru/20231205/maduro-1913906011.html
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков
Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:38
2023-12-05T15:38
2023-12-05T15:38
венесуэла
москва
николас мадуро
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Планируется визит президента Венесуэлы Мадуро", - сказал он журналистам. Назвать дату визита Ушаков отказался. "Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, москва, николас мадуро, юрий ушаков, россия
Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, Россия
Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков
Ушаков: в декабре 2023 года планируется визит лидера Венесуэлы Мадуро в Москву
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Планируется визит президента Венесуэлы Мадуро", - сказал он журналистам.
Назвать дату визита Ушаков отказался.
"Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - отметил он.
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