https://ria.ru/20231205/maduro-1913906011.html

Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков

Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023

Глава Венесуэлы Мадуро посетит Москву, заявил Ушаков

Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

венесуэла

москва

николас мадуро

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Планируется визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в декабре, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Планируется визит президента Венесуэлы Мадуро", - сказал он журналистам. Назвать дату визита Ушаков отказался. "Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - отметил он.

https://ria.ru/20231016/novak-1903031358.html

венесуэла

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, москва, николас мадуро, юрий ушаков, россия