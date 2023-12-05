https://ria.ru/20231205/letuchaya-1913923703.html

Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России

Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 05.12.2023

Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России

Телеведущая Елена Летучая разместила в своем Телеграм-канале пост и ответила на слухи об эмиграции. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:58

2023-12-05T16:58

2023-12-05T17:25

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая разместила в своем Телеграм-канале пост и ответила на слухи об эмиграции.Знаменитость заверила поклонников, что не смогла бы жить ни в одной стране мира, кроме России."У нас в стране очень-очень романтизирована, на мой взгляд, не понятно почему, эмиграция. Эмиграция — это очень тяжело, это не для всех, и не для меня точно. Я русский человек, я хочу жить в России. Я ее очень люблю, я здесь родилась, я здесь кем-то стала, и ни в одной стране мира я не смогла бы жить никогда", — призналась ведущая.Подписчиков также удивило количество виз иностранных государств у телеведущей. "Я подала и на американскую визу, и тут же на австралийскую, мне дали японскую визу на три года, но это абсолютно не связано ни с чем, просто мы путешествуем", — пояснила Летучая. Она рассказала, что также много ездит по России и сейчас очень довольна тем, что туризм в родной стране становится востребованным и популярным.

https://ria.ru/20230623/nagiev-1880017987.html

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Алёна Пава

елена летучая, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости - туризм