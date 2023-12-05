Рейтинг@Mail.ru
Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:58 05.12.2023 (обновлено: 17:25 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/letuchaya-1913923703.html
Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России
Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 05.12.2023
Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России
Телеведущая Елена Летучая разместила в своем Телеграм-канале пост и ответила на слухи об эмиграции. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:58
2023-12-05T17:25
шоубиз
елена летучая
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866800103_0:113:2490:1514_1920x0_80_0_0_8dc9b415882b58195473dac49a104701.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая разместила в своем Телеграм-канале пост и ответила на слухи об эмиграции.Знаменитость заверила поклонников, что не смогла бы жить ни в одной стране мира, кроме России.&quot;У нас в стране очень-очень романтизирована, на мой взгляд, не понятно почему, эмиграция. Эмиграция — это очень тяжело, это не для всех, и не для меня точно. Я русский человек, я хочу жить в России. Я ее очень люблю, я здесь родилась, я здесь кем-то стала, и ни в одной стране мира я не смогла бы жить никогда&quot;, — призналась ведущая.Подписчиков также удивило количество виз иностранных государств у телеведущей. "Я подала и на американскую визу, и тут же на австралийскую, мне дали японскую визу на три года, но это абсолютно не связано ни с чем, просто мы путешествуем", — пояснила Летучая. Она рассказала, что также много ездит по России и сейчас очень довольна тем, что туризм в родной стране становится востребованным и популярным.
https://ria.ru/20230623/nagiev-1880017987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866800103_168:47:2273:1626_1920x0_80_0_0_9111bfb191ae5bd5d8d358b2a8700d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена летучая, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости - туризм
Шоубиз, Елена Летучая, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Новости - Туризм
Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции из России

Летучая призналась, что не смогла бы жить ни в одной стране, кроме России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая, телепродюсер Елена Летучая
Телеведущая, телепродюсер Елена Летучая - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Телеведущая, телепродюсер Елена Летучая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая разместила в своем Телеграм-канале пост и ответила на слухи об эмиграции.
Знаменитость заверила поклонников, что не смогла бы жить ни в одной стране мира, кроме России.
«

"У нас в стране очень-очень романтизирована, на мой взгляд, не понятно почему, эмиграция. Эмиграция — это очень тяжело, это не для всех, и не для меня точно. Я русский человек, я хочу жить в России. Я ее очень люблю, я здесь родилась, я здесь кем-то стала, и ни в одной стране мира я не смогла бы жить никогда", — призналась ведущая.

© Летучая Елена/TelegramКадр видео, опубликованного Еленой Летучей
Кадр видео, опубликованного Еленой Летучей
© Летучая Елена/Telegram
Кадр видео, опубликованного Еленой Летучей
Подписчиков также удивило количество виз иностранных государств у телеведущей.
«
"Я подала и на американскую визу, и тут же на австралийскую, мне дали японскую визу на три года, но это абсолютно не связано ни с чем, просто мы путешествуем", — пояснила Летучая.
Она рассказала, что также много ездит по России и сейчас очень довольна тем, что туризм в родной стране становится востребованным и популярным.
Актер Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма Непрощенный - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего
23 июня, 15:26
 
ШоубизЕлена ЛетучаяРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала