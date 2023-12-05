https://ria.ru/20231205/lavrov-1913841209.html

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 05.12.2023

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на двусторонней встрече в Москве вопросы нормализации отношений РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:04

2023-12-05T12:04

2023-12-05T12:09

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на двусторонней встрече в Москве вопросы нормализации отношений Баку с Ереваном и проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятерки", сообщили в российском дипведомстве."В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипломатическом ведомстве добавили, что министры также обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года."Были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей... Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятёрки", - сообщили в МИД РФ.

https://ria.ru/20231201/vstrecha-1913240450.html

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