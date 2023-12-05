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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 05.12.2023
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12:04 05.12.2023 (обновлено: 12:09 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/lavrov-1913841209.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 05.12.2023
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на двусторонней встрече в Москве вопросы нормализации отношений РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:04
2023-12-05T12:09
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на двусторонней встрече в Москве вопросы нормализации отношений Баку с Ереваном и проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятерки", сообщили в российском дипведомстве."В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипломатическом ведомстве добавили, что министры также обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года."Были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей... Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятёрки", - сообщили в МИД РФ.
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азербайджан, россия, в мире
Азербайджан, Россия, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана отношения Баку и Еревана

МИД России: Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на двусторонней встрече в Москве вопросы нормализации отношений Баку с Ереваном и проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятерки", сообщили в российском дипведомстве.
"В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве добавили, что министры также обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года.
"Были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей... Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятёрки", - сообщили в МИД РФ.
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