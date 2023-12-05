https://ria.ru/20231205/kupyanskoe-1913876174.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:20
2023-12-05T14:20
2023-12-05T14:24
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное и Берестовое Харьковской области и Невское Луганской народной республики."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области
.
Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное и Берестовое Харьковской области и Невское Луганской народной республики.
"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики
и Серебрянского лесничества.
"Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
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