https://ria.ru/20231205/kupyanskoe-1913876174.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:20

2023-12-05T14:20

2023-12-05T14:24

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное и Берестовое Харьковской области и Невское Луганской народной республики."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность