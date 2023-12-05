https://ria.ru/20231205/kudryashov-1913808017.html

Суд оставил под стражей экс-главу правительства Самарской области

Суд оставил под стражей экс-главу правительства Самарской области - РИА Новости, 05.12.2023

Суд оставил под стражей экс-главу правительства Самарской области

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова на арест,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:12

2023-12-05T10:12

2023-12-05T13:10

самарская область

происшествия

самара

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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Кировского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката отклонить", - сказал судья. Обжаловать решение облсуда можно в Шестом кассационном суде в Самаре. Защита адвоката намерена оспорить решение облсуда.Сам Кудряшов на заседании отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре.По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД.В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании "Волгатрансстрой", отмечало следствие. В СИЗО в рамках этого расследования также попал врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев за махинации с проектированием станции метро "Самарская".В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании "Волгатрансстрой", отмечало следствие. В СИЗО в рамках этого расследования также попал врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев за махинации с проектированием станции метро "Самарская". После возбуждения уголовного дела компания "Волгатранстрой" приостановила строительство станции "Театральная" и вернула в областной бюджет 3 миллиарда рублей. Там также подтвердили РИА Новости, что в организации работала следственно-оперативная группа, ей предоставили необходимую документацию.

https://ria.ru/20231128/koloniya-1912360303.html

https://ria.ru/20231204/belykh-1913658655.html

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

самарская область, происшествия, самара