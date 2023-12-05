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В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой - РИА Новости, 05.12.2023
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10:39 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kotenok-1913815312.html
В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой
В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой - РИА Новости, 05.12.2023
В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой
Жителя Брянского района, убившего котенка лопатой на глазах у внука и нанесшего ребенку психологическую травму, будут судить за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:39
2023-12-05T10:39
происшествия
брянская область
брянский район
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жителя Брянского района, убившего котенка лопатой на глазах у внука и нанесшего ребенку психологическую травму, будут судить за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. "Десятого августа 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома беспричинно в присутствии собственного 10-летнего внука с помощью садовой лопаты убил котенка породы мейн-кун, принадлежащего семье мальчика", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, 65-летний житель села Супонево Брянского района обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего), уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что вследствие происшествия ребенку была причинена психологическая травма. Прокуратура уточняет, что за данное преступление предусмотрено до 5 лет лишение свободы.
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происшествия, брянская область, брянский район, россия
Происшествия, Брянская область, Брянский район, Россия
В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой

Под Брянском будут судить мужчину, убившего котенка лопатой на глазах у внука

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жителя Брянского района, убившего котенка лопатой на глазах у внука и нанесшего ребенку психологическую травму, будут судить за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
«
"Десятого августа 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома беспричинно в присутствии собственного 10-летнего внука с помощью садовой лопаты убил котенка породы мейн-кун, принадлежащего семье мальчика", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 65-летний житель села Супонево Брянского района обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего), уголовное дело направлено в суд.
Отмечается, что вследствие происшествия ребенку была причинена психологическая травма.
Прокуратура уточняет, что за данное преступление предусмотрено до 5 лет лишение свободы.
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ПроисшествияБрянская областьБрянский районРоссия
 
 
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