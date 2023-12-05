https://ria.ru/20231205/kotenok-1913815312.html

В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой

В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой - РИА Новости, 05.12.2023

В Брянской области будут судить мужчину, убившего котенка лопатой

Жителя Брянского района, убившего котенка лопатой на глазах у внука и нанесшего ребенку психологическую травму, будут судить за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:39

2023-12-05T10:39

2023-12-05T10:39

происшествия

брянская область

брянский район

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жителя Брянского района, убившего котенка лопатой на глазах у внука и нанесшего ребенку психологическую травму, будут судить за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. "Десятого августа 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома беспричинно в присутствии собственного 10-летнего внука с помощью садовой лопаты убил котенка породы мейн-кун, принадлежащего семье мальчика", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, 65-летний житель села Супонево Брянского района обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего), уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что вследствие происшествия ребенку была причинена психологическая травма. Прокуратура уточняет, что за данное преступление предусмотрено до 5 лет лишение свободы.

https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, брянский район, россия