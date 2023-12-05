https://ria.ru/20231205/koreya-1913807550.html

В Сеуле заявили, что оказывают Украине только гуманитарную помощь

В Сеуле заявили, что оказывают Украине только гуманитарную помощь - РИА Новости, 05.12.2023

В Сеуле заявили, что оказывают Украине только гуманитарную помощь

Южная Корея оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет вооружения, заявили в министерстве обороны... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:09

2023-12-05T10:09

2023-12-05T10:09

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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Южная Корея оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет вооружения, заявили в министерстве обороны Республики Корея. Ранее издание Washington Post сообщило, что Южная Корея стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые. Чиновники США якобы пытались убедить Сеул поставлять Киеву боеприпасы, хотя законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий. Сообщается, что южнокорейская сторона была "восприимчива" к просьбе при условии непрямых поставок. Неясно, поставлялись ли указанные снаряды в США для пополнения истощенных американских запасов или же перенаправлялись напрямую Украине. "Позиция нашего правительства совсем не изменилась. Вы, видимо, верите заявлениям иностранных СМИ больше, чем нашим словам. Мы заявляли не раз, что наши военные оказывают поддержку Украине в ее борьбе за сохранение независимости, предоставляя гуманитарную помощь и военные товары. Эта позиция не изменилась", - заявил представитель минобороны Чон Ха Гю журналисту на брифинге в Сеуле. Южная Корея присоединилась к основным международным санкциям в отношении России на фоне украинского кризиса, но в то же время продолжает придерживаться официальной позиции о невозможности поставки Киеву летальных вооружений. Сеул оказывает Украине гуманитарную помощь в виде медицинских предметов и товаров военного пользования, оборудования для разминирования, машин скорой помощи. Также Сеул пообещал безвозмездно предоставить Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдать с 2025 года через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в виде низкопроцентных государственных займов. Известно, что Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231006/aktivy-1901081021.html

https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, южная корея, ситуация в днр и лнр