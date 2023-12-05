https://ria.ru/20231205/kontseptsiya-1913790020.html

Киселев рассказал о предложенной Россией конструкции полицентричного мира

Киселев рассказал о предложенной Россией конструкции полицентричного мира - РИА Новости, 05.12.2023

Киселев рассказал о предложенной Россией конструкции полицентричного мира

Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:43

2023-12-05T06:43

2023-12-05T07:01

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дмитрий киселев

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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто никому ничего не навязывает, эта конструкция привлекла многих, заявил во вторник на Пятом Всемирном медиасаммите генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "В начале XXI века руководителями США и России стали два человека, в США на пост президента пришел Джордж Буш, в России – Владимир Путин. Когда 11 сентября произошла кошмарная трагедия, Путин позвонил Бушу одним из первых и выразил соболезнования, а Буш принял решение о том, что хватит, что Америка должна лидировать в мире и взять на себя ответственность, даже появилось такое английское словосочетание bound to lead, что они обречены на лидерство", - заявил Киселев. Американское лидерство подразумевает то, чтобы все остальные страны делали все, как желает Америка, но делать, как хотят США, захотели не все, отметил гендиректор "России сегодня". "Путин тогда, как и вся страна, переживал период определенного евроромантизма. В 2001 году он поехал в германский Бундестаг и выступил там по-немецки с призывом открыться, объединить потенциалы всей Европы, в том числе и России, Германии, Франции, были для этого традиции, ему вежливо похлопали, но ничего подобного не произошло", - указал он.Киселев напомним, что позднее НАТО во главе с США вторглись по ложным поводам в Ирак и Афганистан, убив сотни тысяч человек и разорив эти страны, уничтожили государственность в Ливии, и, если бы Москва не вмешалась, то над сирийским Дамаском развивался бы черный флаг запрещенной в России террористической организации ИГ*. "Все это продукт той американской политики, когда они будут лидировать, я не знаю ни одной страны, которую бы американцы защитили в XX веке. Понятно, что Путин предложил другую модель, он предложил модель многоцветного мира, полицентричного или многополюсного, и принцип этого мира в том, что каждая страна имеет право остаться собой. Китай имеет право остаться китайским, Турция — турецкой, Швеция имеет право остаться шведской, а Россия — российской", - подчеркнул он.Вместе с тем Киселев добавил, что "мы строим доброжелательные отношения, объединяем свои потенциалы и таким образом строим новую конструкцию мира". "Это конструкция мира, где никто никому ничего не навязывает, всех просто просят остаться собой, она оказалась привлекательной для многих, и не потому, что Россия просит кого-то так себя вести, а потому, что просто всех просит вести себя естественно, и этот подход оказался привлекательным, и мировое большинство выступило за него", - подчеркнул он.Киселев добавил, что появились международные организации, которые действуют на этих принципах — ШОС, БРИКС, а на просторах постсоветского пространства есть Евразийское экономическое сообщество, оно взаимодействует и с ШОС, и с БРИКС, "в общем, получается совершенно другая, доброжелательная модель этого многоцветного очень привлекательного мира, понятно, что Западу это не понравилось".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891424714.html

россия

сша

америка

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россия, сша, америка, дмитрий киселев, владимир путин, джордж буш (младший), шос, брикс, бундестаг германии