https://ria.ru/20231205/kongress-1913856459.html
Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023"
Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023" - РИА Новости, 05.12.2023
Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023"
Более 200 ведущих экспертов отрасли, около четырех тысяч участников, представителей 89 субъектов России и гостей из 14 стран мира собрал второй конгресс... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:05
2023-12-05T13:05
2023-12-05T13:05
москва
выставка-форум "россия"
вднх
антон кобяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913856159_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90f6ab87112aefc523bc7a6f6e5a8e97.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 200 ведущих экспертов отрасли, около четырех тысяч участников, представителей 89 субъектов России и гостей из 14 стран мира собрал второй конгресс "Национальное здравоохранение", который проходил с 1 по 2 декабря в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Основным форматом мероприятий Конгресса стали экспертные сессии. На них обсуждались самые актуальные вопросы нынешнего этапа развития российского здравоохранения: господдержка и внедрение инновационных разработок в клиническую практику, цифровая трансформация отрасли, импортозамещение и развитие отечественного производства важнейших лекарственных средств, инфекционная безопасность страны и прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями, вопросы развития кадров. На полях Конгресса прошла встреча министра здравоохранения РФ с региональными министрами здравоохранения, а также встреча с деловыми объединениями, фармацевтическими компаниями, посвященная разработке мер поддержки инновационных компаний. Кроме того, в рамках деловой программы состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума "Женщины за здоровое общество", говорится в сообщении. В ходе мероприятия состоялось вручение наград победителям всероссийских профессиональных конкурсов – лучшим врачам и медработникам, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов. Кроме того, в пре-конгресс день участники смогли посетить с экскурсией передовые федеральные центры и НИИ, среди которых НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и другие, и ведущие лечебные учреждения Москвы. Темы, которые красной нитью проходили через все сессии Конгресса, – это рост продолжительности жизни, пациентоориентированность, использование прорывных технологий, важность подготовки и привлечения квалифицированных кадров, а также ориентация медицины на использование новых отечественных разработок (лекарственных средств и аппаратуры), добавили в пресс-службе. Кроме того, акцент в обсуждениях делался на необходимости повышения доступности передовых разработок и внедрения их по возможности в лечебных учреждениях по всей стране. Это будет способствовать национальным целям увеличения продолжительности жизни. "Развитие системы здравоохранения в целом, реализация комплекса мер, направленного на борьбу с неинфекционными заболеваниями, повышение уровня раннего выявления заболеваний – все это важный вклад в реализацию стратегии народосбережения Российской Федерации. На Конгрессе были представлены достижения системы здравоохранения, намечены пути дальнейшей работы, поставлены новые амбициозные цели", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, выставка-форум "россия", вднх, антон кобяков
Москва, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Антон Кобяков
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 200 ведущих экспертов отрасли, около четырех тысяч участников, представителей 89 субъектов России и гостей из 14 стран мира собрал второй конгресс "Национальное здравоохранение", который проходил с 1 по 2 декабря в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Основным форматом мероприятий Конгресса стали экспертные сессии. На них обсуждались самые актуальные вопросы нынешнего этапа развития российского здравоохранения: господдержка и внедрение инновационных разработок в клиническую практику, цифровая трансформация отрасли, импортозамещение и развитие отечественного производства важнейших лекарственных средств, инфекционная безопасность страны и прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями, вопросы развития кадров.
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На полях Конгресса прошла встреча министра здравоохранения РФ с региональными министрами здравоохранения, а также встреча с деловыми объединениями, фармацевтическими компаниями, посвященная разработке мер поддержки инновационных компаний. Кроме того, в рамках деловой программы состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума "Женщины за здоровое общество", говорится в сообщении.
В ходе мероприятия состоялось вручение наград победителям всероссийских профессиональных конкурсов – лучшим врачам и медработникам, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов. Кроме того, в пре-конгресс день участники смогли посетить с экскурсией передовые федеральные центры и НИИ, среди которых НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и другие, и ведущие лечебные учреждения Москвы.
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Темы, которые красной нитью проходили через все сессии Конгресса, – это рост продолжительности жизни, пациентоориентированность, использование прорывных технологий, важность подготовки и привлечения квалифицированных кадров, а также ориентация медицины на использование новых отечественных разработок (лекарственных средств и аппаратуры), добавили в пресс-службе.
Кроме того, акцент в обсуждениях делался на необходимости повышения доступности передовых разработок и внедрения их по возможности в лечебных учреждениях по всей стране. Это будет способствовать национальным целям увеличения продолжительности жизни.
"Развитие системы здравоохранения в целом, реализация комплекса мер, направленного на борьбу с неинфекционными заболеваниями, повышение уровня раннего выявления заболеваний – все это важный вклад в реализацию стратегии народосбережения Российской Федерации. На Конгрессе были представлены достижения системы здравоохранения, намечены пути дальнейшей работы, поставлены новые амбициозные цели", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков
, слова которого привели в пресс-службе.