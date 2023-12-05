https://ria.ru/20231205/kongress-1913856459.html

Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023"

Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023" - РИА Новости, 05.12.2023

Почти 4 тыс участников собрал конгресс "Национальное здравоохранение 2023"

Более 200 ведущих экспертов отрасли, около четырех тысяч участников, представителей 89 субъектов России и гостей из 14 стран мира собрал второй конгресс... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:05

2023-12-05T13:05

2023-12-05T13:05

москва

выставка-форум "россия"

вднх

антон кобяков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 200 ведущих экспертов отрасли, около четырех тысяч участников, представителей 89 субъектов России и гостей из 14 стран мира собрал второй конгресс "Национальное здравоохранение", который проходил с 1 по 2 декабря в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Основным форматом мероприятий Конгресса стали экспертные сессии. На них обсуждались самые актуальные вопросы нынешнего этапа развития российского здравоохранения: господдержка и внедрение инновационных разработок в клиническую практику, цифровая трансформация отрасли, импортозамещение и развитие отечественного производства важнейших лекарственных средств, инфекционная безопасность страны и прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями, вопросы развития кадров. На полях Конгресса прошла встреча министра здравоохранения РФ с региональными министрами здравоохранения, а также встреча с деловыми объединениями, фармацевтическими компаниями, посвященная разработке мер поддержки инновационных компаний. Кроме того, в рамках деловой программы состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума "Женщины за здоровое общество", говорится в сообщении. В ходе мероприятия состоялось вручение наград победителям всероссийских профессиональных конкурсов – лучшим врачам и медработникам, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов. Кроме того, в пре-конгресс день участники смогли посетить с экскурсией передовые федеральные центры и НИИ, среди которых НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и другие, и ведущие лечебные учреждения Москвы. Темы, которые красной нитью проходили через все сессии Конгресса, – это рост продолжительности жизни, пациентоориентированность, использование прорывных технологий, важность подготовки и привлечения квалифицированных кадров, а также ориентация медицины на использование новых отечественных разработок (лекарственных средств и аппаратуры), добавили в пресс-службе. Кроме того, акцент в обсуждениях делался на необходимости повышения доступности передовых разработок и внедрения их по возможности в лечебных учреждениях по всей стране. Это будет способствовать национальным целям увеличения продолжительности жизни. "Развитие системы здравоохранения в целом, реализация комплекса мер, направленного на борьбу с неинфекционными заболеваниями, повышение уровня раннего выявления заболеваний – все это важный вклад в реализацию стратегии народосбережения Российской Федерации. На Конгрессе были представлены достижения системы здравоохранения, намечены пути дальнейшей работы, поставлены новые амбициозные цели", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

https://ria.ru/20231113/sertifikat-1909097194.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, выставка-форум "россия", вднх, антон кобяков