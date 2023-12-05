Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 05.12.2023 (обновлено: 18:15 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/koalitsiya-1913923121.html
СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии
СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) не намерена создавать коалиции с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в интервью в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:24
2023-12-05T18:15
в мире
молдавия
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) не намерена создавать коалиции с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в интервью в интервью радио Sputnik Молдова лидер политсилы Игорь Додон после сообщений молдавских СМИ о том, что по итогам местных выборов в ряде районов республики ПСРМ и ПДС сформировали коалиции. "Социалисты не собираются отказываться от своей повестки – мы выступаем за отстранение от власти Майи Санду (президента республики – ред.) и ПДС. Голосование районных советников на местном уровне совместно по некоторым вопросам – это не коалиция. Мы проанализируем все эти ситуации, разберемся с каждым конкретным случаем и будем принимать соответствующие решения. Но не надо говорить, что это какие-то политические коалиции и договоренности на национальном уровне. Мы не собираемся создавать коалиции с ПДС", - заявил Додон.В Молдавии 5 и 19 ноября прошли выборы в местные органы власти. Согласно их итогам, ПДС получила 32,8% мест в районных советах страны, ПСРМ - 23,5%, Европейская социал-демократическая партия - 8,1%, Партия развития и объединения Молдовы - 5,2%, Партия коммунистов - 4,3%, "Наша партия" - 4%. ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии

СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС по итогам выборов в ряде районов Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) не намерена создавать коалиции с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в интервью в интервью радио Sputnik Молдова лидер политсилы Игорь Додон после сообщений молдавских СМИ о том, что по итогам местных выборов в ряде районов республики ПСРМ и ПДС сформировали коалиции.
"Социалисты не собираются отказываться от своей повестки – мы выступаем за отстранение от власти Майи Санду (президента республики – ред.) и ПДС. Голосование районных советников на местном уровне совместно по некоторым вопросам – это не коалиция. Мы проанализируем все эти ситуации, разберемся с каждым конкретным случаем и будем принимать соответствующие решения. Но не надо говорить, что это какие-то политические коалиции и договоренности на национальном уровне. Мы не собираемся создавать коалиции с ПДС", - заявил Додон.
В Молдавии 5 и 19 ноября прошли выборы в местные органы власти. Согласно их итогам, ПДС получила 32,8% мест в районных советах страны, ПСРМ - 23,5%, Европейская социал-демократическая партия - 8,1%, Партия развития и объединения Молдовы - 5,2%, Партия коммунистов - 4,3%, "Наша партия" - 4%. ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму
1 декабря, 13:27
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала