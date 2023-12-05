https://ria.ru/20231205/koalitsiya-1913923121.html

СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии

СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ сообщили о коалициях ПСРМ и ПДС после выборов в ряде районов Молдавии

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) не намерена создавать коалиции с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в интервью в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:24

2023-12-05T16:24

2023-12-05T18:15

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) не намерена создавать коалиции с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в интервью в интервью радио Sputnik Молдова лидер политсилы Игорь Додон после сообщений молдавских СМИ о том, что по итогам местных выборов в ряде районов республики ПСРМ и ПДС сформировали коалиции. "Социалисты не собираются отказываться от своей повестки – мы выступаем за отстранение от власти Майи Санду (президента республики – ред.) и ПДС. Голосование районных советников на местном уровне совместно по некоторым вопросам – это не коалиция. Мы проанализируем все эти ситуации, разберемся с каждым конкретным случаем и будем принимать соответствующие решения. Но не надо говорить, что это какие-то политические коалиции и договоренности на национальном уровне. Мы не собираемся создавать коалиции с ПДС", - заявил Додон.В Молдавии 5 и 19 ноября прошли выборы в местные органы власти. Согласно их итогам, ПДС получила 32,8% мест в районных советах страны, ПСРМ - 23,5%, Европейская социал-демократическая партия - 8,1%, Партия развития и объединения Молдовы - 5,2%, Партия коммунистов - 4,3%, "Наша партия" - 4%. ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.

https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html

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в мире, молдавия, игорь додон