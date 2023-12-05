https://ria.ru/20231205/kholodnaya_voyna-1913789077.html

Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны

Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны - РИА Новости, 05.12.2023

Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны

Если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, новой холодной войны не будет, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:26

2023-12-05T06:26

2023-12-05T06:26

китай

пекин

ван и (политик)

си цзиньпин

шарль мишель

евросоюз

европейский совет

в мире

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, новой холодной войны не будет, заявил глава МИД КНР Ван И. "Если Китай и ЕС выберут диалог и сотрудничество, то не возникнет блокового противостояния, если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, не разгорится новая холодная война, если Китай и ЕС выберут открытость и общую выгоду, то у мирового развития и процветания появится надежда", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР. Министр также отметил, что политика Китая в отношении ЕС остается стабильной и не может измениться в одночасье. Встреча Ван И с европейскими дипломатами состоялась накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20231205/kitay-1913788056.html

китай

пекин

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китай, пекин, ван и (политик), си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, в мире