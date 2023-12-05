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Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны
Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны - РИА Новости, 05.12.2023
Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны
Если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, новой холодной войны не будет, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:26
2023-12-05T06:26
2023-12-05T06:26
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пекин
ван и (политик)
си цзиньпин
шарль мишель
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, новой холодной войны не будет, заявил глава МИД КНР Ван И. "Если Китай и ЕС выберут диалог и сотрудничество, то не возникнет блокового противостояния, если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, не разгорится новая холодная война, если Китай и ЕС выберут открытость и общую выгоду, то у мирового развития и процветания появится надежда", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР. Министр также отметил, что политика Китая в отношении ЕС остается стабильной и не может измениться в одночасье. Встреча Ван И с европейскими дипломатами состоялась накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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китай, пекин, ван и (политик), си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, в мире
Китай, Пекин, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Шарль Мишель, Евросоюз, Европейский совет, В мире
Глава МИД Китая оценил угрозу новой холодной войны
Ван И: новой холодной войны не будет, если Китай и ЕС выберут мир и стабильность