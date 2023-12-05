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Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой - РИА Новости, 05.12.2023

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил во вторник вечером, что по мере продвижения израильских сил на юг сектора Газа ХАМАС теряет контроль над анклавом. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:38

2023-12-05T22:38

2023-12-05T23:06

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил во вторник вечером, что по мере продвижения израильских сил на юг сектора Газа ХАМАС теряет контроль над анклавом."ХАМАС теряет контроль. Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично. Есть только один способ оправдать жертвы - победить. И победа будет достигнута с большим успехом", - заявил Галант в телеобращении к нации.Ранее во вторник, глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные перешли к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По его словам, в настоящее время сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава - Хан-Юнис.

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)