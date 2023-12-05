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Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой - РИА Новости, 05.12.2023
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22:38 05.12.2023 (обновлено: 23:06 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/khamas-1913999195.html
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой - РИА Новости, 05.12.2023
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил во вторник вечером, что по мере продвижения израильских сил на юг сектора Газа ХАМАС теряет контроль над анклавом. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:38
2023-12-05T23:06
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил во вторник вечером, что по мере продвижения израильских сил на юг сектора Газа ХАМАС теряет контроль над анклавом."ХАМАС теряет контроль. Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично. Есть только один способ оправдать жертвы - победить. И победа будет достигнута с большим успехом", - заявил Галант в телеобращении к нации.Ранее во вторник, глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные перешли к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По его словам, в настоящее время сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава - Хан-Юнис.
израиль
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой

Минобороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над Газой, успехи ЦАХАЛ впечатляют

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил во вторник вечером, что по мере продвижения израильских сил на юг сектора Газа ХАМАС теряет контроль над анклавом.
«
"ХАМАС теряет контроль. Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично. Есть только один способ оправдать жертвы - победить. И победа будет достигнута с большим успехом", - заявил Галант в телеобращении к нации.
Ранее во вторник, глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные перешли к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По его словам, в настоящее время сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава - Хан-Юнис.
 
ИзраильВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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