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Россияне заняли первое место по числу туристов в турецком Кемере

Россияне заняли первое место по числу туристов в турецком Кемере - РИА Новости, 05.12.2023

Россияне заняли первое место по числу туристов в турецком Кемере

Турпоток из России в турецкий Кемер составил 26,3 процента от всех гостей этого региона Антальи за десять месяцев 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:15

2023-12-05T12:15

2023-12-05T12:15

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Турпоток из России в турецкий Кемер составил 26,3 процента от всех гостей этого региона Антальи за десять месяцев 2023 года, сообщает АТОР.По данным префектуры Кемера, с 1 январь по 31 октября 2023 года этот курортный регион провинции Анталья принял 4 241 925 местных и иностранных туристов. Для Кемера такая цифра – рекорд: в 2019 году здесь побывали 3,75 миллиона внутренних и зарубежных гостей.По количеству гостей в Кемере за 10 месяцев 2023 года лидирует Россия: на курортах региона побывали в январе-октябре 1 115 597 туристов из нашей страны. На втором месте в Кемере были турецкие путешественники – 908 779 гость (21,4 процента). Абсолютные цифры по российскому турпотоку, обнародованные властями Кемера, в принципе согласуются с данными продаж "Слетать.ру": на долю отелей Кемера летом приходится в среднем больше четверти всех продаж путевок на курорты Антальи.Третье место в Кемере в 2023 году по итогам 10 месяцев – у Германии с 431 060 прибытиями (10,2 процента, в два с лишим раза меньше, чем россиян). Затем следуют Великобритания, Голландия и Польша.По информации префектуры Кемера, в регионе в 2023 году работают 465 отелей различного уровня, которые в совокупности располагают 52 544 номерами и 111 258 местами.

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