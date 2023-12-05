https://ria.ru/20231205/izrail-1913893885.html

Армия Израиля приостановит боевые действия в одном из районов Газы

Армия Израиля приостановит боевые действия в одном из районов Газы - РИА Новости, 05.12.2023

Армия Израиля приостановит боевые действия в одном из районов Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий до 15.00 мск в одном из районов города Рафах, находящемся на юге сектора Газа возле границы РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:08

2023-12-05T15:08

2023-12-05T15:08

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий до 15.00 мск в одном из районов города Рафах, находящемся на юге сектора Газа возле границы с Египтом. Об этом сообщил представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи на своей странице в соцсети X."Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха до 14.00 по местному времени (15.00 мск)", - сообщил представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи. В понедельник армия Израиля заявляла, что безопасный коридор по улице Салах ад-Дина стал полем боевых действий, и призвала население Газы эвакуироваться по объездному пути вдоль побережья Средиземного моря. В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913860001.html

https://ria.ru/20231205/gaza-1913835049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году