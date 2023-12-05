https://ria.ru/20231205/izrail-1913869229.html

Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу

Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу - РИА Новости, 05.12.2023

Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу

Израильские силы в ходе ночных рейдов арестовали 21 разыскиваемого палестинца на Западном берегу, а также закрыли две типографии, которые публиковали и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:55

2023-12-05T13:55

2023-12-05T13:55

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израильские силы в ходе ночных рейдов арестовали 21 разыскиваемого палестинца на Западном берегу, а также закрыли две типографии, которые публиковали и распространяли материалы в поддержку ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сегодня ночью на Западном берегу был задержан 21 разыскиваемый палестинец... и закрыты две типографии, печатавшие подстрекательские материалы для террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, в ходе операции израильских силовиков забрасывали камнями и взрывчаткой. Израильские солдаты открывали ответный огонь по палестинцам. В ходе операции в лагере беженцев в Дженине израильские военные нанесли на карту два дома одного из террористов, которые позднее будут снесены, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913554878.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году