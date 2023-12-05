https://ria.ru/20231205/izrail-1913869229.html
Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу
Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу - РИА Новости, 05.12.2023
Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу
Израильские силы в ходе ночных рейдов арестовали 21 разыскиваемого палестинца на Западном берегу, а также закрыли две типографии, которые публиковали и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:55
2023-12-05T13:55
2023-12-05T13:55
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израильские силы в ходе ночных рейдов арестовали 21 разыскиваемого палестинца на Западном берегу, а также закрыли две типографии, которые публиковали и распространяли материалы в поддержку ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сегодня ночью на Западном берегу был задержан 21 разыскиваемый палестинец... и закрыты две типографии, печатавшие подстрекательские материалы для террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, в ходе операции израильских силовиков забрасывали камнями и взрывчаткой. Израильские солдаты открывали ответный огонь по палестинцам. В ходе операции в лагере беженцев в Дженине израильские военные нанесли на карту два дома одного из террористов, которые позднее будут снесены, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913554878.html
https://ria.ru/20231205/gaza-1913835049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля задержала более 20 палестинцев на Западном Берегу
ЦАХАЛ задержал 21 палестинца на Западном Берегу и закрыл две типографии
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Израильские силы в ходе ночных рейдов арестовали 21 разыскиваемого палестинца на Западном берегу, а также закрыли две типографии, которые публиковали и распространяли материалы в поддержку ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сегодня ночью на Западном берегу был задержан 21 разыскиваемый палестинец... и закрыты две типографии, печатавшие подстрекательские материалы для террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
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По данным военных, в ходе операции израильских силовиков забрасывали камнями и взрывчаткой. Израильские солдаты открывали ответный огонь по палестинцам.
В ходе операции в лагере беженцев в Дженине израильские военные нанесли на карту два дома одного из террористов, которые позднее будут снесены, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.
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