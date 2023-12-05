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В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в секторе Газа - РИА Новости, 05.12.2023
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01:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/izrail-1913776897.html
В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в секторе Газа
В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в секторе Газа - РИА Новости, 05.12.2023
В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в секторе Газа
Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявил, что не просил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:42
2023-12-05T01:42
израиль
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявил, что не просил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) эвакуировать склад в секторе Газа на юг анклава. Ранее представитель отделения ВОЗ в Газе Шеннон Баркли заявила, что ВОЗ была вынуждена по приказу Израиля эвакуировать один из своих складов из южной части сектора Газа в Рафах в течение 24 часов из-за боевых действий. "Правда в том, что мы не просили вас эвакуировать склады и четко обозначили это (в том числе в письменной форме) соответствующим представительствам ООН", - говорится в сообщении организации в соцсети Х в ответ на публикацию главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. В COGAT добавили, что ожидают большей точности от официального представителя ООН. В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231205/gaza-1913774989.html
https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html
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израиль, россия, рафах (провинция), в мире, владимир путин, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Рафах (провинция), В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ВОЗ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в секторе Газа

В Израиле заявили, что не просили ВОЗ эвакуировать склад в Газе на юг анклава

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявил, что не просил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) эвакуировать склад в секторе Газа на юг анклава.
Ранее представитель отделения ВОЗ в Газе Шеннон Баркли заявила, что ВОЗ была вынуждена по приказу Израиля эвакуировать один из своих складов из южной части сектора Газа в Рафах в течение 24 часов из-за боевых действий.
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"Правда в том, что мы не просили вас эвакуировать склады и четко обозначили это (в том числе в письменной форме) соответствующим представительствам ООН", - говорится в сообщении организации в соцсети Х в ответ на публикацию главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
В COGAT добавили, что ожидают большей точности от официального представителя ООН.
В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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