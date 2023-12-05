https://ria.ru/20231205/ivolga-1913834944.html

Поезд "Иволга 4.0" успешно прошел все испытания

Поезд "Иволга 4.0" успешно прошел все испытания - РИА Новости, 05.12.2023

Поезд "Иволга 4.0" успешно прошел все испытания

"Иволга 4.0" успешно прошла все испытания, новые поезда выйдут на Московские центральные диаметры в следующем году, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:52

2023-12-05T11:52

2023-12-05T12:50

майкоп

щербинка

максим ликсутов

таможенный союз

тверь

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Иволга 4.0" успешно прошла все испытания, новые поезда выйдут на Московские центральные диаметры в следующем году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Иволга 4.0" успешно прошла все испытания. На первых двух МЦД мы уже обновили подвижной состав, стремимся к такому результату и на новых линиях. Первые поезда "Иволга 4.0" выйдут на новые диаметры уже в следующем году", - сказал Ликсутов.В сообщении рассказали, что "Иволга 4.0" получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза, что является главным документом, который позволяет начать серийное производство поездов. "Иволга" проходила испытания на скоростном перегоне Белореченская — Майкоп, а также в Щербинке и Твери. В ходе испытаний тестировалась работа всех систем поезда", - добавил Ликсутов. В сообщении отмечается, что основное отличие новой модификации поезда от предыдущих — увеличенное количество дверей: теперь их 3 в промежуточных вагонах. Это поможет быстрее заходить и выходить из поезда. Кроме того, производитель сохранил привычные удобства для пассажиров: зарядки, в том числе, беспроводные, удобные кресла, возможность провоза велосипедов и самокатов и многое другое. В новой версии также будет обновлен экстерьер и интерьер поезда.

https://ria.ru/20231204/rzhd-1913698624.html

https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

майкоп

щербинка

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майкоп, щербинка, максим ликсутов , таможенный союз, тверь