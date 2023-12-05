Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
17:09 05.12.2023 (обновлено: 17:20 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ingushetiya-1913934470.html
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов - РИА Новости, 05.12.2023
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов
Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:09
2023-12-05T17:20
республика ингушетия
экономика
россия
магас
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_f551b3cddee26180b86b74df2b676d33.jpg
НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. "Ингушетия в октябре 2023 года вышла из мер бюджетного принуждения. В результате с 2019 по 2023 годы с доходов республиканского бюджета в счет исполнения бюджетной меры принуждения были списаны средства в размере 3,9 миллиарда рублей, то есть по 780 миллионов рублей ежегодно", - сказал Калиматов во вторник на пресс-конференции в Магасе. Он также добавил, что это позволит региону, начиная с 2024 года, осуществлять самостоятельно капитальное строительство, что ранее было запрещено действующим соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов.
https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html
россия
магас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_d66303e372ce2c40f3baa3321d7b8acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, магас, махмуд-али калиматов, михаил мишустин
Республика Ингушетия, Экономика, Россия, Магас, Махмуд-Али Калиматов, Михаил Мишустин
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов

Калиматов: Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, выплатив 4 млрд рублей

© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Перейти в медиабанк
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно.
«
"Ингушетия в октябре 2023 года вышла из мер бюджетного принуждения. В результате с 2019 по 2023 годы с доходов республиканского бюджета в счет исполнения бюджетной меры принуждения были списаны средства в размере 3,9 миллиарда рублей, то есть по 780 миллионов рублей ежегодно", - сказал Калиматов во вторник на пресс-конференции в Магасе.
Он также добавил, что это позволит региону, начиная с 2024 года, осуществлять самостоятельно капитальное строительство, что ранее было запрещено действующим соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов.
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями
13 октября, 15:32
 
Республика ИнгушетияЭкономикаРоссияМагасМахмуд-Али КалиматовМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала