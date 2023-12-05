https://ria.ru/20231205/ingushetiya-1913934470.html
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов - РИА Новости, 05.12.2023
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов
Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:09
2023-12-05T17:09
2023-12-05T17:20
республика ингушетия
экономика
россия
магас
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. "Ингушетия в октябре 2023 года вышла из мер бюджетного принуждения. В результате с 2019 по 2023 годы с доходов республиканского бюджета в счет исполнения бюджетной меры принуждения были списаны средства в размере 3,9 миллиарда рублей, то есть по 780 миллионов рублей ежегодно", - сказал Калиматов во вторник на пресс-конференции в Магасе. Он также добавил, что это позволит региону, начиная с 2024 года, осуществлять самостоятельно капитальное строительство, что ранее было запрещено действующим соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов.
https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, магас, махмуд-али калиматов, михаил мишустин
Республика Ингушетия, Экономика, Россия, Магас, Махмуд-Али Калиматов, Михаил Мишустин
Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов
Калиматов: Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, выплатив 4 млрд рублей