https://ria.ru/20231205/ingushetiya-1913934470.html

Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов

Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов - РИА Новости, 05.12.2023

Ингушетия ушла от мер бюджетного принуждения, заявил Калиматов

Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:20

республика ингушетия

экономика

россия

магас

махмуд-али калиматов

михаил мишустин

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НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году ушли от введенных в отношении республики мер бюджетного принуждения, выплатив почти 4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. "Ингушетия в октябре 2023 года вышла из мер бюджетного принуждения. В результате с 2019 по 2023 годы с доходов республиканского бюджета в счет исполнения бюджетной меры принуждения были списаны средства в размере 3,9 миллиарда рублей, то есть по 780 миллионов рублей ежегодно", - сказал Калиматов во вторник на пресс-конференции в Магасе. Он также добавил, что это позволит региону, начиная с 2024 года, осуществлять самостоятельно капитальное строительство, что ранее было запрещено действующим соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, магас, махмуд-али калиматов, михаил мишустин