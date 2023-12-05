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В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 05.12.2023
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22:08 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 05.12.2023
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией
Возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто, заболеть может любой, но чаще болеют дети, заявил главный внештатный специалист... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:08
2023-12-05T22:08
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто, заболеть может любой, но чаще болеют дети, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста, пояснил специалист.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией

Эксперт Минздрава: микоплазменная инфекция не новая, встречается довольно часто

© iStock.com / yaoinloveВысока температура у ребенка
Высока температура у ребенка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / yaoinlove
Высока температура у ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто, заболеть может любой, но чаще болеют дети, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
«
"Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста, пояснил специалист.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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