https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html

В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией

В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 05.12.2023

В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией

Возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто, заболеть может любой, но чаще болеют дети, заявил главный внештатный специалист... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:08

2023-12-05T22:08

2023-12-05T22:08

общество

здоровье - общество

россия

владимир чуланов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто, заболеть может любой, но чаще болеют дети, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста, пояснил специалист.

https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)