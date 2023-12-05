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Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно - РИА Новости, 05.12.2023
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19:11 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно - РИА Новости, 05.12.2023
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно
Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:11
2023-12-05T19:11
общество
здоровье - общество
россия
сергей вознесенский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Говорить о данной ситуации с такими терминами, как "эпидемия" и "пандемия", вообще некорректно", - сказал Вознесенский. Он отметил, что возбудитель пневмонии - микоплазма - известен довольно продолжительное время. К этому возбудителю есть тест-системы для диагностики, есть антибактериальные препараты, которые эффективны против него, пояснил специалист.
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общество, здоровье - общество, россия, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Вознесенский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно

Инфекционист заявил, что возбудитель микоплазменной инфекции известен давно

© iStock.com / skynesherУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / skynesher
Ученый в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
«
"Говорить о данной ситуации с такими терминами, как "эпидемия" и "пандемия", вообще некорректно", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что возбудитель пневмонии - микоплазма - известен довольно продолжительное время. К этому возбудителю есть тест-системы для диагностики, есть антибактериальные препараты, которые эффективны против него, пояснил специалист.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСергей ВознесенскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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