https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html

Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно

Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно - РИА Новости, 05.12.2023

Инфекционист: говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно

Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:11

2023-12-05T19:11

2023-12-05T19:11

общество

здоровье - общество

россия

сергей вознесенский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Говорить о данной ситуации с такими терминами, как "эпидемия" и "пандемия", вообще некорректно", - сказал Вознесенский. Он отметил, что возбудитель пневмонии - микоплазма - известен довольно продолжительное время. К этому возбудителю есть тест-системы для диагностики, есть антибактериальные препараты, которые эффективны против него, пояснил специалист.

https://ria.ru/20231205/situatsiya-1913962464.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)