В России зарегистрировали отдельные случаи микоплазменной инфекции
В РФ зафиксировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация с респираторными болезнями в стране находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей быстро выявлять зараженных и предотвращать распространение инфекции. Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуют. Кроме того, проводится комплексная лабораторная диагностика у заразившихся людей и контактирующих с ними. Также организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в Роспотребнадзоре.
В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что говорить о пандемии или эпидемии в этой ситуации некорректно. По его словам, возбудитель пневмонии — микоплазма — известен довольно давно. В России есть тест-системы для диагностики этого заболевания, а также эффективные антибактериальные препараты, пояснил специалист.
Ранее в нескольких странах, в частности в Китае, Германии, Франции и Италии, сообщили о росте случаев заражения респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. В Пекине это объяснили отменой ограничений, связанных с коронавирусом, а также циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, заявили, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией преимущественно среди детей — в основном в Пекине и провинции Ляонин, — а также гриппом. Основной причиной пневмонии является микоплазма, рост заражения которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подчеркнула, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны. По ее словам, сейчас это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.