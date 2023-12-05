https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913961017.html

В России зарегистрировали отдельные случаи микоплазменной инфекции

В России зарегистрировали отдельные случаи микоплазменной инфекции - РИА Новости, 06.12.2023

В России зарегистрировали отдельные случаи микоплазменной инфекции

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-05T18:10

2023-12-05T18:10

2023-12-06T00:11

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

германия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что ситуация с респираторными болезнями в стране находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей быстро выявлять зараженных и предотвращать распространение инфекции. Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуют. Кроме того, проводится комплексная лабораторная диагностика у заразившихся людей и контактирующих с ними. Также организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в Роспотребнадзоре.В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что говорить о пандемии или эпидемии в этой ситуации некорректно. По его словам, возбудитель пневмонии — микоплазма — известен довольно давно. В России есть тест-системы для диагностики этого заболевания, а также эффективные антибактериальные препараты, пояснил специалист.Ранее в нескольких странах, в частности в Китае, Германии, Франции и Италии, сообщили о росте случаев заражения респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. В Пекине это объяснили отменой ограничений, связанных с коронавирусом, а также циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19.В Роспотребнадзоре, в свою очередь, заявили, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией преимущественно среди детей — в основном в Пекине и провинции Ляонин, — а также гриппом. Основной причиной пневмонии является микоплазма, рост заражения которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет.Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подчеркнула, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны. По ее словам, сейчас это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.

https://ria.ru/20231128/pnevmoniya-1912431879.html

https://ria.ru/20230807/pandemiya-1888627595.html

россия

китай

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, германия