https://ria.ru/20231205/gruzy-1913802230.html

Правительство утвердило перечень приоритетных грузов для Крайнего Севера

Правительство утвердило перечень приоритетных грузов для Крайнего Севера - РИА Новости, 05.12.2023

Правительство утвердило перечень приоритетных грузов для Крайнего Севера

Правительство России утвердило перечень грузов северного завоза первой категории, которые будут поставляться в районы Крайнего Севера, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:30

2023-12-05T09:30

2023-12-05T09:30

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень грузов северного завоза первой категории, которые будут поставляться в районы Крайнего Севера, говорится в сообщении кабмина. "Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке", - сообщил кабмин. Уточняется, что в перечень, утвержденный распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания - всего около 160 наименований. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты, отмечает правительство. Такая возможность предусмотрена еще одним постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным. В ноябре правительство России утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Северный завоз - комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html

https://ria.ru/20231117/tovary-1910019715.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин