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В ВОЗ назвали беспрецедентным число нападений на медобъекты в Газе - РИА Новости, 05.12.2023
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00:52 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/gaza-1913774989.html
В ВОЗ назвали беспрецедентным число нападений на медобъекты в Газе
В ВОЗ назвали беспрецедентным число нападений на медобъекты в Газе - РИА Новости, 05.12.2023
В ВОЗ назвали беспрецедентным число нападений на медобъекты в Газе
Число зарегистрированных с 7 октября нападений на медицинские объекты в секторе Газа превысило 200, в ВОЗ назвали это "беспрецедентным и неприемлемым", заявили... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:52
2023-12-05T00:52
израиль
палестина
россия
владимир путин
воз
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости. Число зарегистрированных с 7 октября нападений на медицинские объекты в секторе Газа превысило 200, в ВОЗ назвали это "беспрецедентным и неприемлемым", заявили на брифинге представители Всемирной организации. "С 7 октября в Газе было зарегистрировано не менее 203 нападений на медицинские объекты. Эти атаки были нацелены на больницы, клиники, машины скорой помощи и медицинских работников. Такое количество нападений за такой промежуток времени является беспрецедентным и неприемлемым", - сказал региональный директор ВОЗ по Восточному средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари. Представитель отделения организации в Газе Шеннон Баркли добавила, что несмотря на то, что только 18 из 36 больниц в Газе все еще работают, прямых переговоров между ВОЗ и Израилем о гарантиях безопасности для оставшихся больниц не проводилось. На прошлой неделе ВОЗ сообщила, что с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября в Палестине 566 человек были убиты и 758 ранены в результате 427 нападений на медицинские объекты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231201/gaza-1913236924.html
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израиль, палестина, россия, владимир путин, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ВОЗ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В ВОЗ назвали беспрецедентным число нападений на медобъекты в Газе

В ВОЗ назвали превысившее 200 число атак на медобъекты в Газе беспрецедентным

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости. Число зарегистрированных с 7 октября нападений на медицинские объекты в секторе Газа превысило 200, в ВОЗ назвали это "беспрецедентным и неприемлемым", заявили на брифинге представители Всемирной организации.
«
"С 7 октября в Газе было зарегистрировано не менее 203 нападений на медицинские объекты. Эти атаки были нацелены на больницы, клиники, машины скорой помощи и медицинских работников. Такое количество нападений за такой промежуток времени является беспрецедентным и неприемлемым", - сказал региональный директор ВОЗ по Восточному средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари.
Представитель отделения организации в Газе Шеннон Баркли добавила, что несмотря на то, что только 18 из 36 больниц в Газе все еще работают, прямых переговоров между ВОЗ и Израилем о гарантиях безопасности для оставшихся больниц не проводилось.
На прошлой неделе ВОЗ сообщила, что с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября в Палестине 566 человек были убиты и 758 ранены в результате 427 нападений на медицинские объекты.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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