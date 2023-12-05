https://ria.ru/20231205/fortifikatsii-1913967924.html
Киев выделил 867 тысяч долларов на фортификации в Запорожской области
Киев выделил 867 тысяч долларов на фортификации в Запорожской области - РИА Новости, 05.12.2023
Киев выделил 867 тысяч долларов на фортификации в Запорожской области
Кабмин Украины выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:49
2023-12-05T18:49
2023-12-05T18:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кабмин Украины выделил 31,7 миллиона гривен (867,7 тысячи долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства. "Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (назначенной украинскими властями – ред.) 31,7 миллиона гривен для строительства фортификационных сооружений", - говорится в сообщении украинского правительства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444247.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Киев выделил 867 тысяч долларов на фортификации в Запорожской области
Украина выделила 867 тысяч долларов на фортификации в Запорожской области