Финляндия будет производить снаряды для Украины
Финляндия в 2024 году начинает производство артиллерийских снарядов для Украины
Украинские военные разгружают артиллерийские снаряды. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро", - сказал Хяккянен.
Министр подчеркнул, что решение, вероятно, будет принято до Рождества (до 24 декабря).
Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.