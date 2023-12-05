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Финляндия будет производить снаряды для Украины - РИА Новости, 05.12.2023
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09:44 05.12.2023 (обновлено: 11:46 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913804174.html
Финляндия будет производить снаряды для Украины
Финляндия будет производить снаряды для Украины - РИА Новости, 05.12.2023
Финляндия будет производить снаряды для Украины
Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:44
2023-12-05T11:46
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. "Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро", - сказал Хяккянен. Министр подчеркнул, что решение, вероятно, будет принято до Рождества (до 24 декабря). Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231117/pomosch-1910075809.html
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в мире, украина, россия, финляндия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Финляндия будет производить снаряды для Украины

Финляндия в 2024 году начинает производство артиллерийских снарядов для Украины

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные разгружают артиллерийские снаряды
Украинские военные разгружают артиллерийские снаряды - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные разгружают артиллерийские снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро", - сказал Хяккянен.
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Министр подчеркнул, что решение, вероятно, будет принято до Рождества (до 24 декабря).
Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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