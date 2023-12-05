https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913804174.html

Финляндия будет производить снаряды для Украины

Финляндия будет производить снаряды для Украины - РИА Новости, 05.12.2023

Финляндия будет производить снаряды для Украины

Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:44

2023-12-05T09:44

2023-12-05T11:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Финляндия начинает производство артиллерийских снарядов для Украины, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. "Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро", - сказал Хяккянен. Министр подчеркнул, что решение, вероятно, будет принято до Рождества (до 24 декабря). Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231117/pomosch-1910075809.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, финляндия, дмитрий песков, сергей лавров, нато