https://ria.ru/20231205/filmy-1913789235.html

Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах - РИА Новости, 05.12.2023

Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:27

2023-12-05T06:27

2023-12-05T06:27

султан хамзаев

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения. "Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ. Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя", - сказал он РИА Новости. Хамзаев считает, что надо пойти по механизму замыливания кадров, на которых люди видят процесс потребления алкоголя. "Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно", - добавил депутат.

https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912271457.html

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2023

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султан хамзаев, общество