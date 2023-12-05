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Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах - РИА Новости, 05.12.2023
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06:27 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/filmy-1913789235.html
Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах
Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах - РИА Новости, 05.12.2023
Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:27
2023-12-05T06:27
султан хамзаев
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения. "Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ. Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя", - сказал он РИА Новости. Хамзаев считает, что надо пойти по механизму замыливания кадров, на которых люди видят процесс потребления алкоголя. "Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно", - добавил депутат.
https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912271457.html
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султан хамзаев, общество
Султан Хамзаев, Общество
Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.
"Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ. Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя", - сказал он РИА Новости.
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Хамзаев считает, что надо пойти по механизму замыливания кадров, на которых люди видят процесс потребления алкоголя. "Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно", - добавил депутат.
 
Султан ХамзаевОбщество
 
 
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