https://ria.ru/20231205/film-1913849390.html

RT представит фильм "Спасибо, Родная!" на выставке "Россия"

RT представит фильм "Спасибо, Родная!" на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023

RT представит фильм "Спасибо, Родная!" на выставке "Россия"

Премьерный показ документальной ленты "Спасибо, Родная!", среди героев которой - музыкант Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:32

2023-12-05T12:32

2023-12-05T12:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786233361_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_42b36428108699b682ff20dc30b7c0e0.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьерный показ документальной ленты "Спасибо, Родная!", среди героев которой - музыкант Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, пройдет на международной выставке-форуме "Россия", гости смогут пообщаться с авторами и героями фильма, сообщили в пресс-службе документального канала RTД. "Восьмого декабря на международной выставке-форуме "Россия" состоится премьерный показ документальной ленты АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и телеканала RT "Спасибо, Родная!". Документальная лента автора телеканала RTД Дмитрия Хрусталёва и режиссёра Екатерины Кожакиной — это история современной России глазами героев фильма: врачей, учителей, строителей, а также деятелей культуры и спорта. В рамках проекта они на несколько дней вернулись в регионы — на свою малую родину, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый герой картины даст свой ответ на вопрос "С чего начинается Родина?". Виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие звёзды поделятся воспоминаниями из прошлого и откроют для себя настоящее — как за четверть века вырос их город, регион и вся Россия в целом. Уточняется, что Камила Валиева тестирует скоростную автомагистраль М-12 Москва — Казань: в столице Татарстана живут её родные и друзья. В спортивной школе в Казани Камила делала первые шаги на коньках. Ярослав Дронов (SHAMAN) возвращается в родную Тульскую область, которая сегодня стала центром притяжения туристов со всей России. Денис Мацуев едет в родной Иркутск, чтобы исполнить мечту одной девочки — познакомиться со своим кумиром. Крымчанин Сергей Карякин отправляется в преобразившийся Крым, а после едет в Мариуполь — встретиться с горожанами и сыграть с ними в шахматы. Вместе с актёром Егором Бероевым зрители прогуляются по столице нашей Родины и проследят, как соседствуют две Москвы — старая и новая. На самый молодой отечественный космодром Восточный отправляется Герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков — показать россиянам успех нашей страны как космической державы. "После показа состоится обсуждение фильма с автором, режиссёром, героями ленты. На вопросы зрителей также ответит руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева", - сказано в сообщении. Попасть на премьеру можно, пройдя регистрация на сайте международного выставки-форума "Россия" в разделе "Афиша".

https://ria.ru/20231109/uspekh-1908295495.html

https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", россия, телеканал rt