https://ria.ru/20231205/fedoseeva-shukshina-1913657523.html

Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры

Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры - РИА Новости, 05.12.2023

Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину родственники перевезли из московской квартиры в жилье за МКАД для успешной реабилитации, сообщила ее дочь Ольга... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:51

2023-12-05T13:51

2023-12-05T14:01

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину родственники перевезли из московской квартиры в жилье за МКАД для успешной реабилитации, сообщила ее дочь Ольга Шукшина на программе "Звезды сошлись"."Мы маму перевезли с сиделкой Леночкой в другую квартиру в Новой Москве. Так легче — там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. […] Меня накрыла непростая операция со спиной, и я после реабилитации не смогла на себя взять эту функцию (ухода за пожилым человеком — ред.)", — рассказала Ольга.Дочь актрисы добавила, что сама находится не в лучшей физической форме, кроме того, семья затеяла ремонт в кабинете Василия Шукшина. Пыль от строительных работ негативно сказывается на состоянии легких народной артистки. "Тут все к месту, ничего пустого нет — маленький телевизор, старенький, но он работает", — прокомментировала Федосеева-Шукшина в эфире программы.Знаменитость в возрасте 85 лет перенесла инсульт и уже полгода восстанавливается после болезни. Как долго народная артистка пробудет за городом, Ольга не уточнила. Известно, что на рождественские каникулы дочь планирует вновь забрать мать в Москву, пока сиделка будет в отпуске.Ранее Лидия Федосеева-Шукшина много лет жила в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, которую ее муж Василий Шукшин получил за заслуги в литературе и кинематографе.

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