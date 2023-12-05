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Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры - РИА Новости, 05.12.2023
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Шоубиз
 
13:51 05.12.2023 (обновлено: 14:01 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/fedoseeva-shukshina-1913657523.html
Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры
Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры - РИА Новости, 05.12.2023
Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину родственники перевезли из московской квартиры в жилье за МКАД для успешной реабилитации, сообщила ее дочь Ольга... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:51
2023-12-05T14:01
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину родственники перевезли из московской квартиры в жилье за МКАД для успешной реабилитации, сообщила ее дочь Ольга Шукшина на программе "Звезды сошлись"."Мы маму перевезли с сиделкой Леночкой в другую квартиру в Новой Москве. Так легче — там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. […] Меня накрыла непростая операция со спиной, и я после реабилитации не смогла на себя взять эту функцию (ухода за пожилым человеком — ред.)", — рассказала Ольга.Дочь актрисы добавила, что сама находится не в лучшей физической форме, кроме того, семья затеяла ремонт в кабинете Василия Шукшина. Пыль от строительных работ негативно сказывается на состоянии легких народной артистки. &quot;Тут все к месту, ничего пустого нет — маленький телевизор, старенький, но он работает&quot;, — прокомментировала Федосеева-Шукшина в эфире программы.Знаменитость в возрасте 85 лет перенесла инсульт и уже полгода восстанавливается после болезни. Как долго народная артистка пробудет за городом, Ольга не уточнила. Известно, что на рождественские каникулы дочь планирует вновь забрать мать в Москву, пока сиделка будет в отпуске.Ранее Лидия Федосеева-Шукшина много лет жила в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, которую ее муж Василий Шукшин получил за заслуги в литературе и кинематографе.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лидия Федосеева-Шукшина, Василий Шукшин, Новая Москва, Москва, Знаменитости
Родственники выселили Федосееву-Шукшину из московской квартиры

Актриса Федосеева-Шукшина уехала из московского жилья за город на реабилитацию

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину родственники перевезли из московской квартиры в жилье за МКАД для успешной реабилитации, сообщила ее дочь Ольга Шукшина на программе "Звезды сошлись".
«
"Мы маму перевезли с сиделкой Леночкой в другую квартиру в Новой Москве. Так легче — там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. […] Меня накрыла непростая операция со спиной, и я после реабилитации не смогла на себя взять эту функцию (ухода за пожилым человеком — ред.)", — рассказала Ольга.
Дочь актрисы добавила, что сама находится не в лучшей физической форме, кроме того, семья затеяла ремонт в кабинете Василия Шукшина. Пыль от строительных работ негативно сказывается на состоянии легких народной артистки.
«

"Тут все к месту, ничего пустого нет — маленький телевизор, старенький, но он работает", — прокомментировала Федосеева-Шукшина в эфире программы.

Знаменитость в возрасте 85 лет перенесла инсульт и уже полгода восстанавливается после болезни. Как долго народная артистка пробудет за городом, Ольга не уточнила.
Известно, что на рождественские каникулы дочь планирует вновь забрать мать в Москву, пока сиделка будет в отпуске.
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина много лет жила в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, которую ее муж Василий Шукшин получил за заслуги в литературе и кинематографе.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой
28 июля, 18:00
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЛидия Федосеева-ШукшинаВасилий ШукшинНовая МоскваМоскваЗнаменитости
 
 
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