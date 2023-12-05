https://ria.ru/20231205/fap-1913979860.html

Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов

Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов - РИА Новости, 05.12.2023

Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов

В Подмосковье в 2023 году поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, в общей сложности - 13 машин, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:44

2023-12-05T19:44

2023-12-05T19:44

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коломна

подольск

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, в общей сложности - 13 машин, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Девять ФАПов оснащены флюорографами, а четыре - маммографами. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что каждый год в регионе закупают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медицинских учреждений территориях. "Пациентам не придется ехать на обследование, необходимую диагностику он сможет пройти рядом с домом. В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что в текущем году новые передвижные комплексы поступили в больницы муниципалитетов: Коломна, Подольск, Клин, Орехово-Зуево, Одинцово, Ногинск, Павловский Посад, Серпухов, Красногорск, Шаховская, Видное, Дмитров и Кашира. В Подольске, Клину, Орехово-Зуеве и Коломне в настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления. Остальные ФАПы уже введены в работу. Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html

московская область (подмосковье)

коломна

подольск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коломна, подольск, светлана стригункова , андрей воробьев