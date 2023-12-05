https://ria.ru/20231205/fap-1913979860.html
Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов
Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов - РИА Новости, 05.12.2023
Больницы Подмосковья получили 13 передвижных ФАПов
В Подмосковье в 2023 году поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, в общей сложности - 13 машин, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:44
2023-12-05T19:44
2023-12-05T19:44
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коломна
подольск
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, в общей сложности - 13 машин, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Девять ФАПов оснащены флюорографами, а четыре - маммографами. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что каждый год в регионе закупают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медицинских учреждений территориях. "Пациентам не придется ехать на обследование, необходимую диагностику он сможет пройти рядом с домом. В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что в текущем году новые передвижные комплексы поступили в больницы муниципалитетов: Коломна, Подольск, Клин, Орехово-Зуево, Одинцово, Ногинск, Павловский Посад, Серпухов, Красногорск, Шаховская, Видное, Дмитров и Кашира. В Подольске, Клину, Орехово-Зуеве и Коломне в настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления. Остальные ФАПы уже введены в работу. Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коломна, подольск, светлана стригункова , андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Коломна, Подольск, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, в общей сложности - 13 машин, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Девять ФАПов оснащены флюорографами, а четыре - маммографами. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что каждый год в регионе закупают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медицинских учреждений территориях.
Больницы в Подмосковье получили 264 единицы стерилизационного оборудования
«
"Пациентам не придется ехать на обследование, необходимую диагностику он сможет пройти рядом с домом. В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве добавили, что в текущем году новые передвижные комплексы поступили в больницы муниципалитетов: Коломна, Подольск, Клин, Орехово-Зуево, Одинцово, Ногинск, Павловский Посад, Серпухов, Красногорск, Шаховская, Видное, Дмитров и Кашира. В Подольске, Клину, Орехово-Зуеве и Коломне в настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления. Остальные ФАПы уже введены в работу.
Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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