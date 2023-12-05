https://ria.ru/20231205/evro-1913930219.html

Курс евро на Мосбирже поднялся до ста рублей впервые с 26 октября

Курс евро на Мосбирже поднялся до ста рублей впервые с 26 октября - РИА Новости, 05.12.2023

Курс евро на Мосбирже поднялся до ста рублей впервые с 26 октября

Курс рубля усиливает падение, евро в ходе торгов дорожал до 100 рублей — впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:49

2023-12-05T16:49

2023-12-05T17:13

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Курс рубля усиливает падение, евро в ходе торгов дорожал до 100 рублей — впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 16:49 мск подскакивает на 1,22 рубля, до 92,15 рубля.Евро растет на 1,42 рубля, до 99,92 рубля.Юань дорожает на 14 копеек, до 12,87 рубля.Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на на 90,95 копейки (91,5823 рубля), евро — на 55,72 копейки (99,1340 рубля), юаня — на 11,76 копейки (12,8073 рубля).Российский рынок акций осторожно повышается. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:10 мск повышается на 0,28%, до 3123,17 пункта, долларовый РТС — падает на 0,84%, до 1067,99 пункта. Разная динамика индексов объясняется ростом доллара.Мировые цены на нефть на дневных торгах росли после решения некоторых стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу нефти. По состоянию на 13:05 мск цена февральских фьючерсов на марку Brent росла на 0,74%, до 78,61 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 73,63 доллара.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия